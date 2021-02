Deux jeunes amateurs de country québécois tombent en amour grâce à TikTok

Partager







Deux amateurs de country québécois auront quelqu'un avec qui célébrer la Saint-Valentin grâce à... TikTok. Il est tombé sous le charme de ses vidéos, leur première date était une promenade à cheval et ils créent maintenant du contenu ensemble sur cette plateforme.

Éric Tremblay a écrit pour la première fois à Christina Dagenais le 12 décembre dernier sur TikTok, après être tombé sous le charme d'une de ses vidéos. «Continue tes clips. Ne lâche pas. En plus c'est agréable, enfin du Country 😅🤠.»

Depuis le début de la pandémie, Christina a enchainé les vidéos pour passer le temps avec plusieurs vidéos de danse en ligne, des duos de lipsing ou en lien avec la country. Elle possède une belle vitrine sur TikTok avec son compte: 25 000 «J’aime», plus de 5000 abonnés et certaines de ses vidéos ont été regardées jusqu’à 26 000 fois.

Christina était heureuse qu’Éric s’intéresse à son contenu country et ne lui envoie pas un message déplacé ou un classique «T’es belle» sans intérêt, comme bon nombre de messages qu’elle a déjà reçus.

Ils ont commencé à s'écrire quotidiennement et se sont découvert des intérêts communs: le country, la danse en ligne, les chevaux et le rodéo.

Randonnée de cheval

Éric a finalement décidé de passer à l’action et a proposé une idée de rendez-vous qui respectait les mesures sanitaires et risquait d'épater son crush : une randonnée en cheval derrière chez lui à Drummondville au début du mois de janvier. «Ça respecte le deux mètres et ça évite les malaises, car tu peux jaser de la nature», raconte-t-il.

Il a compris dès les premiers instants la force de caractère de Christina. «Elle vient pour embarquer sur mon cheval, ma jument perd patience et couche Christina par terre. J’ai vu son caractère... Elle s’est relevée debout, s'est essuyée et a remonté sur le cheval.»

Un souper à la chandelle a suivi cette belle randonnée hivernale, mais avec le couvre-feu, le souper ne devait pas se faire tard. «Il voulait que je me dépêche à cause du couvre-feu», lance Christina qui habite à Saint-Constant, à 1h30 de voiture.

L’amour, malgré la distance

L'amour s'est vite installé. Le couple se voit pour l’instant les fins de semaine, et Christina a fait la rencontre de la fille d’Éric, avec qui elle s’est tout de suite bien entendue.

Ils ont même fait leur première vidéo TikTok ensemble la semaine dernière, et Éric participe aux diffusions en direct de Christina, qui peuvent compter jusqu’à 4000 spectateurs.

Est-ce que le couple se serait rencontré sans la pandémie? Probablement pas. «Je pense que je n’aurais jamais fait de vidéos ou été sur TikTok», lance Christina.

«La pandémie a fait qu’on a trouvé d'autres manières de communiquer avec du monde. Peut-être qu’on se serait croisés à un moment donné (en personne), mais on ne se serait jamais jasé», estime Éric, puisqu'ils habitent assez loin l'un de l'autre - une distance qui lui est apparue comme un facteur bien mineur lorsqu'il a appris à connaître Christina.

Le couple s'est même lié d'amitié avec quelques autres personnes sur TikTok. Ils espèrent pouvoir faire la tournée des festivals country en personne cet été.

