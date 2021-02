À la recherche de vie sur Mars: le robot Perseverance de la Nasa presque arrivé à destination

Partager







Perseverance, le robot de la NASA, tentera d’atterrir sur Mars jeudi

Le véhicule pèse une tonne et il est équipé d’un bras robot, de 19 caméras et de deux micros

Perseverance posera ses six roues sur le cratère de Jezero, un site d’atterrissage «spectaculaire»

Après sept mois de voyage, l’astromobile Perseverance de la NASA tentera d’atterrir sur Mars jeudi, une manœuvre ultrapérilleuse qui marquera le début d’une quête de plusieurs années à la recherche de traces de vie ancienne.

La mission Mars 2020, qui a décollé fin juillet de Floride, transporte le véhicule le plus gros et le plus avancé jamais envoyé sur la planète rouge, baptisé Perseverance.

AFP

Construit au mythique Jet Propulsion Laboratory de l’Agence spatiale américaine, il pèse une tonne, il est équipé d’un bras robot de plus de deux mètres, de pas moins de 19 caméras et, pour la première fois, de deux micros.

Une Québécoise se trouvera aux commandes de Perseverance lors de sa mission sur la planète rouge.

S’il arrive intact, il sera seulement la cinquième astromobile à réussir le voyage depuis 1997. Tous jusqu’ici sont américains, et l’un d’eux, Curiosity, est toujours en activité.

Mais la Chine a placé la semaine dernière sa sonde Tianwen-1 en orbite autour de Mars, qui contient un robot téléguidé qui devrait tenter d’atterrir entre mai et juin.

Jeudi, Perseverance posera ses six roues sur un site d’atterrissage «spectaculaire», selon les mots de Ken Farley, scientifique du projet.

Le cavait été envisagé pour de précédentes missions, notamment Curiosity, mais avait été écarté parce qu’il était jugé trop dangereux. De toutes nouvelles technologies permettent aujourd’hui de tenter la manœuvre.

À cause de la COVID-19, la salle de contrôle de la NASA sera moins remplie que d’habitude, mais «cela ne nous empêchera pas de sauter en l’air» de joie, une fois l’atterrissage confirmé, a promis Matt Wallace, responsable adjoint de la mission.

Après l’atterrissage, de premières photos de la surface arriveront rapidement en basse résolution. Des images vidéo, y compris de l’entrée dans l’atmosphère, sont attendues plus tard.

Lacs et rivières

Les chercheurs pensent que le cratère de Jezero abritait, il y a plus de trois milliards et demi d’années, un profond lac d’environ 50 km de large.

À l’époque, «Mars était très semblable à la Terre sous de nombreux aspects. Elle avait une atmosphère conséquente, des lacs et des rivières [...], des endroits où des organismes que nous connaissons auraient pu prospérer», explique Ken Farley. «Ce sont les seuls environnements habitables que nous connaissons au-delà de la Terre.»