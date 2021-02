Safia Nolin prend une pause des réseaux sociaux après une année difficile

Partager







Safia Nolin, qui dresse un bilan difficile de sa dernière année, annonce prendre une pause des réseaux sociaux pour «se recentrer» sur son art.

«Comme une vieille batterie, j’ai besoin de m’arrêter pour me recharger. Sinon, je ne pourrai pas continuer», a lancé l’autrice-compositrice-interprète dans une vidéo d’un peu plus de six minutes publiée lundi sur son compte Instagram.

L’artiste, qui célèbre son 29e anniversaire, a fait le point sur sa dernière année mouvementée lundi matin à l’émission de Pénélope McQuade, sur ICI Radio-Canada Première. Elle raconte avoir reçu beaucoup d’insultes après avoir dénoncé l'été dernier les agissements de l’animatrice Maripier Morin à son endroit lors d’une soirée dans un bar.

Il y a quelques semaines, Safia Nolin a également été insultée alors qu’elle assistait à un cours universitaire sur la plateforme Zoom. Elle avait alors dénoncé publiquement l’incident.

C’est son impresario et l’équipe de relations de presse de sa maison de disques, Bonsound, qui prendront les commandes de ses réseaux sociaux pendant cette pause d’une durée indéterminée.

«Je vous fais la promesse que quand je vais revenir, ce sera avec de la musique et de l’art», a-t-elle insisté.

Malgré cette pause des réseaux sociaux, Safia Nolin donnera un spectacle virtuel jeudi en direct du Café centre d’art de Boucherville. Elle est aussi une des dix femmes réunies sous le nom Les Audacieuses, qui se raseront la tête afin d’amasser des fonds pour Leucan, le 28 mars prochain.