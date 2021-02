Salma Hayek interprétera une paire de seins à la télé

Partager







Parmi tous les rôles intéressants que Salma Hayek a eu la chance de jouer durant sa carrière, son prochain reste de loin le plus étrange.

L’actrice de 54 ans à l’accent irrésistible interprétera une paire de seins dans une série qui paraîtra bientôt sur HBO Max.

A Boob’s Life: How America’s Obsession Shaped Me – and You, de l'auteure Leslie Lehr, sera adapté au petit écran et racontera l’histoire d’une femme qui va voir sa vie chamboulée lorsque ses seins se mettent à lui parler. L'œuvre étudie la question du vieillissement et du rôle du corps féminin dans notre société.

Nous ne savons toujours pas qui jouera le rôle principal de la série, mais ses seins seront joués par madame Hayek.

«Dans A Boob’s Life, on utilise les seins en tant que métaphore pour le jugement constant que les femmes subissent, créant un sentiment que peu importe ce qu’on fait, ce n’est pas assez», a affirmé Hayek, qui va aussi produire le série, à Deadline. «Dans l’émission, nous donnons une voix à la poitrine, ce qui nous fait voir la vie d’une femme à travers une perspective unique qu’on n’a jamais osé explorer auparavant.»

Ceci marque le premier rôle de Salma Hayek à la télé depuis qu’elle a joué la flamme d’Alec Baldwin dans 30 Rock il y a huit ans.

