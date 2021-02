Voici comment les influenceurs ont célébré la Saint-Valentin ce week-end

Partager







Dimanche dernier, le 14 février, les stars ont célébré la Saint-Valentin de différentes façons, toutes plus romantiques les unes que les autres!

Malgré la pandémie, les influenceurs ont trouvé le moyen de passer une belle fête de l’amour en compagnie de leurs êtres chers. D’autres ont plutôt sauté sur l’occasion pour rendre hommage à leur amoureux ou amoureuse.

Certains ont célébré des moments seuls, puisque la Saint-Valentin est aussi une occasion de célébrer l’amour propre! Comme Elisabeth Rioux par exemple...

• À lire aussi: Elisabeth Rioux dévoile son immense bague de fiançailles sur Instagram

Voici donc comment 20 influenceurs ont souligné la Saint-Valentin ce week-end:

1. Sophie Nélisse a partagé un magnifique photoshoot d'elle et de son copain, Clovis Henrard.

2. Rym Nebbak a voulu déclarer son amour à Chris avec un magnifique texte dans lequel elle indique vouloir l'épouser et avoir des enfants avec lui!

3. Cindy Cournoyer a remercié son copain, Julien, d'être le meilleur partenaire de vie et de quarantaine.

4. Rafaëlle Roy nous a rappelé que l'amour propre doit venir en premier en partageant un joli selfie.

5. Même chose pour Jessica Prudencio, qui a brisé l'internet avec cette «thirst trap» en lingerie!

6. Cassandra Bouchard et Cédric ont célébré six années d'amour et leur décision d'être ensemble malgré les périodes plus difficiles.

7. Catherine Paquin a indiqué son désir de vieillir avec son copain, Antoine, en utilisant un filtre parfait pour l'occasion.

8. Vanessa Duchel et sa copine ont profité d'une belle soirée dans un hôtel de Montréal.

9. Alanis Désilets a partagé plusieurs photos de son «Valentin de tous les jours», son fiancé Joël.

10. Marina Bastarache a partagé ses photos préférées de son amoureux, Lou-Pascal Tremblay.

11. Milaydie a passé une Saint-Valentin toute de gris vêtue avec son chum, Justin.

12. Maud Poulin a passé la journée dehors avec son copain de longue date et leur adorable chien, Mylo.

13. Renaud Blanchet a partagé une adorable photo de couple en nature en compagnie de sa blonde, Maude.

14. Khate Lessard a fêté son 25e anniversaire en confinement avec son fiancé, Fabrice.

15. Alex-Anne a partagé une vidéo très romantique d'elle et LP pour souligner leur première Saint-Valentin ensemble.

16. Noemie Lacerte et Alex Nichols ont chanté I Wanna Dance With Somebody à la perfection.

17. En plein déménagement, Alicia Moffet a partagé d'adorables photos de ses valentins, son copain Alex et leur fille, Billie Lou.

18. Noemie Bannes a partagé des photos de type polaroid avec son amoureux, Jake.

19. Trudy et son copain, Antoine, ont célébré leur toute première Saint-Valentin ensemble, une fête que la jeune femme affectionne particulièrement.

20. Julie-Anne a dévoilé quelques photos coquines de Jordan, ainsi que de leur week-end de Saint-Valentin à Charlevoix.

On espère que vous avez aussi passé une belle Saint-Valentin!

