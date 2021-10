Voici la couleur neutre qui remplace officiellement le noir cet automne

Partager







Que ce soit sur les chaussures, les manteaux, les robes, les tailleurs ou les ensembles de jogging, le brun se présente comme la couleur de prédilection chez les plus stylées.

Si le noir a dominé dans les dernières années comme neutre foncé le plus arboré, le brun se taille tranquillement une taille de choix dans nos garde-robes pour la nouvelle décennie.

En effet, le marron est la tendance la plus en vogue du côté des neutres depuis quelques mois déjà. Plusieurs célébrités, comme Bella Hadid et Kendall Jenner, sont adeptes de ce neutre chaud qui a le pouvoir d’adoucir un ensemble tout en lui apportant une touche stylée à tout coup, à cause de son caractère légèrement inusité.

Les courageuses adoptent la tendance de la tête aux pieds, tandis que les plus frileuses opteront pour seulement quelques pièces dans les teintes de brun.

En ce moment, tout le monde s’arrache les chaussures de sport brunes.

Tout comme les manteaux «puffer» dans cette même teinte.

Le brun peut aussi être porté dans nos ensembles sportifs, ou encore plus chic. Bref, une couleur polyvalente qui va bien à tout le monde et qui se prête à toutes les occasions.

Pour les amoureuses du «all black everyday», n’ayez crainte: le noir sera encore et toujours là pour de bon!

