15 boutiques Etsy où acheter de belles illustrations pour décorer

Il suffit parfois de changer les illustrations dans ses cadres pour donner un vent de fraicheur à son décor.

Si vous n’êtes plus capable de voir les mêmes 4 murs de votre appart et avez besoin de changement, allez faire un tour sur les boutiques Etsy d’illustratrices et illustrateurs québécois.

Pour vous aider dans vos recherches, voici 15 boutiques Etsy québécoises qui ont de magnifiques illustrations :

1. Jia Art Light

Les amateurs du style de déco minimaliste voudront probablement mettre la main sur l’une des illustrations dessinées par cette artiste de Trois-Rivières qui imprime ensuite ses créations sur du papier de qualité supérieur.

2. Maalin

Ce montréalais qui fait autant dans l’art figuratif qu’abstrait propose des illustrations colorées qui illumineront n’importe quel mur qui a besoin d’un peu de vie.

3. Le Chat Créations

Cette illustratrice montréalaise vend des illustrations faites à la main et avec amour, dans son petit appartement.

4. Darvee

Les œuvres de Darvee sont le parfait mélange entre architecture et culture pop montréalaise.

5. Mars and Moi

L’illustratrice derrière Mars and Moi a une série de prints colorés qui représentent à la perfection les différents signes du zodiaque.

6. Peppy Nest

Les fans d’astrologie qui préfèrent les illustrations minimalistes voudront quant à eux mettre la main sur celles de la boutique Peppy Nest.

7. Elaillce

Pour de jolies affiches colorées qui mettent en lumière différentes saisons ou endroits à Montréal, c’est sur la boutique Etsy de Elaillce que vous devez jeter un coup d’œil.

8. Clodie

À la recherche d’illustrations simples pour agrémenter votre décor boho, l’artisane Claude Grenier de la boutique Clodie a surement ce qu’il vous faut.

9. Déchet Sensible

Les œuvres de l’artiste derrière la boutique Etsy Déchet Sensible ajouteront une tonne d’originalité à vos murs d’appart. À découvrir !

10. Keke

Les illustrations de Keke respirent la douceur et le minimalisme. Ce sont les œuvres idéales pour ceux et celles qui aiment la simplicité lorsque vient le temps de décorer!

11. Stefouchat

Cette artiste montréalaise fait des illustrations qui reflètent son amour pour les chats, les plantes et la nourriture! Si vous avez les mêmes passions qu’elle, vous serez conquis par ses produits sur sa boutique Etsy.

12. Milou Boum

Milou Boum est la boutique Etsy de la chanteuse Mélanie Boulay. Elle y vend des illustrations minimalistes où la femme et son corps sont source d’inspiration.

13. Maia Faddoul

Cette artiste montréalaise propose des illustrations parfaites pour que les féministes affichent leurs couleurs sur les murs de leur appartement!

14. AKORANA

Le corps humain et la nature, voilà ce qui semble être les sources d’inspiration de l’artiste Isabelle Deprez qui se cache derrière le studio graphique montréalais AKORANA.

15. Joannie Houle

Pour de jolies illustrations de fleurs et de plantes, c’est la boutique de Joannie Houle que vous devez sauvegarder dans vos favoris Etsy!

