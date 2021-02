COVID-19: Québec va financer un vaccin québécois rejeté par Ottawa

Partager







Québec va avancer les 2 M$ manquant au projet du directeur du Centre de recherche en infectiologie de l’Université Laval, Gary Kobinger

Gary Kobinger a dirigé le développement du vaccin contre l’Ebola

L’argent de Québec arrive trop tard pour la campagne de vaccination en cours

Le gouvernement du Québec a l'intention de financer lui-même la production du vaccin québécois contre le coronavirus développé par l’équipe du Dr Gary Kobinger et largué par le fédéral.

• À lire aussi: Des vaccins contre la COVID-19 produits à Montréal, mais pas avant la fin de l'année

«Si le fédéral n’est pas au rendez-vous, nous on va être au rendez-vous, a confié le ministre de la Santé, Christian Dubé, en entrevue à TVA Nouvelles. On va s’assurer avec lui qu’on lui donne tous les moyens nécessaires pour pousser encore plus loin son projet.»

Québec confirme ainsi qu’il s’apprête à avancer les 2 millions $ manquant au projet du directeur du Centre de recherche en infectiologie de l’Université Laval, Gary Kobinger.

Dès le début de la pandémie, celui-ci a stoppé ses recherches pour mettre au point un vaccin contre la COVID-19. En quelques semaines, avec à peine 1 million $ en main, il a accouché d’un prototype efficace sur les animaux, mais s’est vu refuser par Ottawa le financement nécessaire pour lancer les essais cliniques sur les humains, a révélé le Journal.

Il affirme avoir eu une bonne conversation au sujet du financement du vaccin avec le ministre Dubé qui semblait «interessé» par le projet selon lui.

Juste avant l'apparition de la COVID-19, Gary Kobinger a dirigé en une année le développement du vaccin contre l’Ebola. Il aussi travaillé sur un vaccin contre le Zika et le VIH.

Photo d'archives Le Dr Gary Kobinger en 2016 au CHUL de Québec.

Pas pour cette pandémie

L’argent pour faire débloquer le projet arriverait toutefois trop tard pour la campagne de vaccination en cours, nuance le ministre Christian Dubé.

« D’être capable d’avoir l’autonomie dans la vaccination c’est majeur, dit-il. Ça va prendre du temps à rattraper et c’est pour ça qu’on a dit au Dr Kobinger même si on arrivait après cette pandémie-là, malheureusement il y en aura d’autres on aura toujours besoin de vaccins. »

Photo d'archives Simon Clark Le ministre de la Santé, Christian Dubé

Reprenant l’idée de créer une société d’État chargée de financer de telles recherches, le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, s’est attaqué mardi à l’approche du gouvernement Legault dans ce dossier.

« C’est quoi la stratégie de François Legault ? Au début, c’était de faire aveuglément confiance au fédéral. Aujourd’hui, c’est de chialer contre le fédéral. Mais un vrai gouvernement nationaliste, ça ne devrait pas se contenter de chialer, un vrai gouvernement nationaliste, ça agit », a-t-il martelé.

– Avec la collaboration d’Alain Laforest et du 24 heures.