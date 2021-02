Devenez entraîneur(e) esports certifié(e) grâce au nouveau programme de la Fédération québécoise de sports électroniques

Partager







La Fédération québécoise de sports électroniques, la Ligue Collégiale de sports électroniques, Soutien à la réussite et Halternative esports, présentent le premier programme de certification des entraîneur(e)s esports.

La participation au programme certifiera le participant en tant qu'entraineur(e) compétitif(ve) de niveau 1. Il s’agit du premier programme complet du genre, qui sera déployé sur les trois prochaines années. Ce certificat s’adresse à toute personne souhaitant devenir entraîneur(e) d’une équipe esports.

Ce programme de formation vise à promouvoir des valeurs éducatives, éthiques et de prévention au sein de la communauté du jeu vidéo et dans la pratique du esports. Il s'articule autour de trois axes: le cadre didactique et philosophique, le cadre de performance et d’entraînement, et le cadre de développement individuel et social.

La première séance aura lieu le 8 mars et les cours s’étaleront sur 4 sessions de 3 heures. Pour plus de détails sur le certificat ou pour s’inscrire, rendez-vous sur la page d’Halternative esports.

