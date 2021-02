Entrevue Toc Toc avec le «CEO des voleurs» sur TikTok

Partager







Le 24 heures a trouvé le chemin de la boîte aux lettres du «CEO des voleurs», super populaire sur le TikTok québ, qui répond à nos questions... sans sortir de son personnage.

Le grand public ne sait pas qui se cache sous sa cagoule : il prévoit dévoiler son identité quand il atteindra 100 000 abonnés. En attendant, celui qui se présente comme le «CEO des voleurs» donne dans ses vidéos TikTok ses conseils pour être un bon voleur. Avec, bien sûr, beaucoup de second degré et d’humour noir.

Comment est née l’idée de ton compte TikTok?

Ben ça, c’est la première vague du COVID. J’ai vu plein de voleurs faire plein d’erreurs, dévoiler leur identité, laisser trop d’indices... Fait que moi je me suis dit que j’allais éduquer la prochaine génération de voleurs au Québec.

Tu te retrouves à vendre de la «merch» à ton effigie et tu frôles les 100 000 abonnés. T'attendais-tu à ça?

Je dois vous avouer que je suis un peu déçu [de ne pas avoir plus d’abonnés] parce que je sais qu’il y au-dessus d’un million de voleurs au Québec. Allô! Vole un cellulaire, télécharge TikTok, abonne-toi à moi! Sérieux, les gars, bougez-vous.

Vas-tu vraiment faire un «face reveal» au cap des 100 000 abonnés?

C’est la question de l’heure. En fait, c’est écrit sur mon compte «Face reveal à 100 000» depuis que j’ai comme 200 abonnés. Fait que ça me stresse un peu. Je fais des cauchemars, j’ai des ulcères à l’estomac. Mais si tu veux être certain d’avoir mon visage avant tout le monde, envoie-moi tes informations bancaires.

Ton voleur célèbre préféré?

Ça va de soi. C’est Robin des bois. On me surnomme même «Robin des villes»! Mais il y a quelque chose que je trouve dommage. «Robin des bois», une histoire médiévale, on trouve ça cute, t’sais, pis il vole les riches pour donner aux pauvres. Mais, aujourd’hui, par exemple si quelqu’un voulait détourner l’eau qui va chez Coca-Cola en Alberta pour la redonner à des réserves autochtones qui n’ont pas d’eau potable, là, «Oh!» C’est plus cute.

Vous voulez savoir qui se cache derrière le «CEO des voleurs»? Le 24 heures vous déconseille fortement de lui envoyer vos informations bancaires. Mais abonnez-vous rapidement : il a plus de 99 000 abonnés au moment d’écrire ces lignes.

