Le jeu de «Big Brother Célébrités» est-il contrôlé par un «boys club»?

Depuis le début de Big Brother Célébrités, seules des femmes et une drag queen ont été évincées du manoir de L’Île-Bizard. Après cinq semaines de compétition, aucun participant masculin n’a encore dû faire ses valises. Alors la question qui brule toutes les lèvres: le jeu Big Brother Célébrités est-il contrôlé par un boys club?

Pour Camille Robert, doctorante en histoire et en études féministes à l’UQAM, ça ne fait aucun doute: un «boys club» s’est formé dans la téléréalité de la chaîne Noovo, qui rallie plus 700 000 téléspectateurs en moyenne chaque semaine.

Mais commençons par le début : c’est quoi un boys club?

«C’est cette tendance presque naturelle qu’ont les hommes à s’allier entre eux pour prendre les décisions et se protéger les uns les autres», explique l’universitaire.

Comme c’est souvent le cas dans «vraie vie» donc, les hommes blancs et hététros se sont regroupés pour s’emparer du pouvoir et mener le jeu. Pendant ce temps, les participantes quittent la compétition, les unes après les autres. D’abord, il y a eu Geneviève Borne. Puis, il y a eu Laurence Bareil, Marie-Chantal Toupin, Rita Baga et, plus récemment, Varda Étienne, qui a quitté l’émission pour des raisons de santé mentale.

«On regarde Big Brother et c’est vraiment un portrait intéressant de la société. Les hommes cisgenre, hétérosexuels et blancs se sont rapidement mis ensemble, même s’ils sont minoritaires.»

La force du boys club

Mais comment expliquer que des féministes assumées comme Camille Felton, Lysandre Nadeau et Kim Clavel, qui participent aussi à la compétition, puissent s’être ralliées à ce boys club télévisuel?

«Je crois qu’elles ont vu le pouvoir que ces hommes-là avaient et elles ont eu confiance», avance Yasmina Dahou, une candidate à la maîtrise en sociologie qui étudie justement la télévision.

L’autrice et chroniqueuse Judith Lussier, qui administre un groupe d’amateurs de téléréalité sur Facebook, abonde dans le même sens.

«Je pense que ça témoigne de la force de ce boys club-là (...) Les femmes n’échappent pas à la misogynie ambiante. C’est normal que des filles tombent dans ce pattern-là parce qu’elles aussi, elles veulent gagner.»

Et après plus d’un mois passé enfermé dans la maison Big Brother, force est d’admettre que les hommes blancs sont en bien meilleure posture que les autres pour repartir avec le grand prix.

«Globalement, j’ai l’impression que c’est un jeu qui favorise les gens qui sont déjà en situation de pouvoir à tous les jours», conclut Camille Robert.