Un chat retrouvé un an et demi après sa disparition au Saguenay

Une famille qui avait perdu son chat au Saguenay il y a un an et demi a eu le bonheur de le retrouver sain et sauf. OUF!

Napoléon, un chat de 12 ans qui résidait normalement à Ottawa avec sa famille, s’est sauvé pendant qu'il était en visite à Saguenay (avec ses propriétaires, il n'était pas venu tout seul jusque là).

Depuis, sa famille n’avait plus eu de ses nouvelles.

Or, un chat errant a été apporté dernièrement à la SPCA de Saguenay.

Comme celui-ci avait une micropuce, la SPCA a pu savoir qu'il appartenait à une famille d'Ottawa et qu'il s'agissait de Napoléon.

La micropuce ne permet pas de retracer le chat comme un GPS, mais elle permet d'avoir de l'information sur l'animal une fois qu'on l'a en main!

Sa famille est venue le chercher après un an et demi d'absence.

Alors à tous ceux qui cherchent leur minou, ne perdez pas espoir!

Voici quelques exemples d'histoires qui finissent bien:

