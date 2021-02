Voici tout sur le film «After We Fell», le troisième de la série «After»

Partager







Après les immenses succès d'After et After We Collided, un troisième film arrivera très bientôt sur nos écrans!

L’histoire d’amour entre Tessa et Hardin est loin d’être terminée. On sait maintenant qu’on aura droit à deux autres suites, pour un total de quatre films.

Petit rappel: les films After s’inspirent de la série de livres du même nom par Anna Todd. La série compte cinq livres: After, After We Collided, After We Fell, After Ever Happy et, finalement, Before. Ce dernier titre suit Hardin avant qu’il rencontre Tessa, alors on ne croit pas qu’il sera un jour adapté pour le grand écran.

De nombreux détails sur les deux prochaines suites ont été révélés, et nous les avons compilés pour vous.

Voici donc tout ce qu’on sait sur After We Fell:

Est-ce qu’il y a une bande-annonce d'After We Fell?

Oh, que oui! Le 14 février 2021, une bande-annonce de type teaser a été dévoilée.

On y voit Tessa et Hardin vivre des moments chauds, mais aussi des chicanes assez intenses. Celles-ci tournent autour de la confiance qu’ils ont l’un envers l’autre.

Le tournage d'After We Fell est-il terminé?

Oui! Après avoir été reporté à cause de la pandémie, le tournage a pu reprendre en automne 2020.

En décembre 2020, les acteurs principaux, Hero et Josephine, ont annoncé avec beaucoup d’excitation que le tournage des deux suites, After We Fell et After Ever Happy, était terminé.

Qui va jouer dans After We Fell?

Bien sûr, Hero Fiennes Tiffin reprend son rôle de Hardin Scott, tout comme Josephine Langford reprend celui de Tessa Young.

Dylan Sprouse, qui jouait Trevor dans le second film, ne sera pas de retour, puisque son personnage n’est pas dans After We Fell.

De plus, Shane Paul McGhie a dû quitter la franchise, et c’est Chance Perdomo, de Chilling Adventures of Sabrina, qui a repris le rôle de Landon.

Plusieurs autres rôles ont changé d’acteur: Stephen Moyer remplace Charlie Weber dans le rôle de Christian Vance, Arielle Kebbel remplace Candice King dans celui de Kimberly Vance, et Mira Sorvino prend la place de Selma Blair en tant que Carol Young, la maman de Tessa.

L’acteur Carter Jenkins se joint à la distribution dans le rôle de Robert, un serveur qui s’intéresse à Tessa.

Quelle sera l’histoire d'After We Fell?

Selon le synopsis, alors que Tessa doit prendre une grande décision, elle découvre des secrets sur sa famille et celle de Hardin. Pendant que sa vie s’écroule, elle se tourne vers Hardin, mais celui-ci est furieux lorsqu’il apprend ce que Tessa lui cachait.

Ouf, ça s’annonce dramatique!

Quelle est la date de sortie d'After We Fell?

La réalisatrice des deux prochaines suites, Castille Landon, a dévoilé sur Instagram qu'After We Fell sortirait en 2021. La date exacte reste à confirmer!

À noter que cet article sera mis à jour au fur et à mesure que plus d'informations sur After We Fell seront dévoilées.

