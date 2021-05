3 nouveaux mini-chalets à louer (sans tarder) dans les Cantons-de-l’Est

Partager







Vous pensez qu'il n'y a plus l'ombre d'un mini-chalet à louer au Québec cet été? Détrompez-vous, il est encore possible de réserver de beaux séjours en forêt à Racine, dans les Cantons-de-l'Est.

Le site d’hébergement écotouristique Laö Cabines vient d'ajouter trois nouveaux prêt-à-camper à son offre, et, au moment d'écrire ceci, il reste encore des disponibilités!

Appelés LÜV, ces nouvelles habitations sur pilotis sont conçues pour deux personnes et offrent un séjour de glamping romantique au cœur de la forêt.

Tout comme les autres types de mini-chalets du domaine, les LÜV offrent un design épuré et bien pensé, beaucoup de fenêtres et une ambiance intime.

À l’intérieur, on trouve un lit escamotable se transformant en divan, une jolie chaise suspendue, une petite cuisine, une table pour deux, un chauffage au propane, une toilette à compost et un éclairage alimenté par panneau solaire.

À l’extérieur, il y a une grande terrasse où on peut prendre son café au son des grenouilles et un foyer au bois où profiter des nuits étoilées.

Un bloc sanitaire complet avec douche se trouve à l'entrée du domaine, de même qu'un stationnement où laisser sa voiture.

Pour du glamping paisible

Ouvert depuis juin 2019, Laö Cabines se situe sur un domaine de 66 acres sillonné de ruisseaux (et de fascinants barrages de castor!), non loin du mont Orford. Sur place, les visiteurs ont accès à un espace spa sous les pommiers, à des embarcations pour se promener sur le lac à Paul, ainsi qu’à 4 km de sentiers.

Avec les trois nouvelles cabines, le site compte un total de neuf mini-chalets, en plus de quelques emplacements de camping pour tente et pour petite van.

«Notre but, ce n’est pas de grossir indéfiniment, explique Marie Courtemanche, l'une des deux propriétaires des lieux. On veut rester petit et sauvage et privé, c’est ce que les gens aiment et c’est ce qu’on veut garder.»

Les trois cabines LÜV seront offertes à la location à compter du 24 juin 2021, et l'une d'entre elles est déjà offerte les fins de semaine.

Le prix? À partir de 160 $ par nuit.

Dépêchez-vous!

