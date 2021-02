Ces leggings populaires sur TikTok donnent un effet de fesses bombées

Partager







Selon plusieurs utilisatrices sur TikTok, cette paire de leggings accentue le derrière pour un look d’enfer.

Ces temps-ci, c’est sur TikTok que les tendances naissent. Que ce soit une recette de pâtes délicieuses, une couleur de cheveux «edgy» ou encore un mascara miracle, tout y passe.

Depuis quelques semaines, c’est au tour d’une paire de leggings dénichée sur Amazon de faire fureur.

De la marque Seasum, cette paire de leggings taille haute promet plusieurs choses, mais ce qui se démarque c’est sa capacité à «lifter» le fessier.

via Amazon

Legging taille haute de Seasum, entre 22$ et 30$ sur Amazon.

La paire de pantalon de sport est rapidement devenue virale sur TikTok, et sur Amazon. Elle se retrouve aujourd’hui au top de la liste des meilleurs vendeurs et a récolté plus de 40 000 évaluations.

Avec la texture du legging qui rappelle le motif d’une ruche d’abeilles, ainsi qu’une couture stratégiquement placée sur le fessier, ce sont ces particularités qui donnent l’effet «liftant».

Offerte en plusieurs couleurs et deux longueurs, le fameux legging est très abordable et se vend entre 22$ et 30$.

Procurez-vous votre paire de leggings magiques juste ici.

