Donjons et dragons: Regé-Jean Page rejoint la distribution du nouveau film

Regé-Jean Page, vedette de Bridgerton, a rejoint Chris Pine dans la distribution de Donjons et dragons, après l'annonce, en décembre, que l'acteur de Wonder Woman tiendrait le premier rôle dans un nouveau film inspiré du jeu de rôle culte.

On retrouvera aussi à leurs côtés Michelle Rodriguez et Justice Smith.

Le rôle de Regé-Jean Page n'a pas encore été communiqué, ni les détails de l'histoire. Jonathan Goldstein et John Francis Daley réaliseront le film, en développement depuis des années, à partir d'un nouveau script tiré de celui qu'a écrit Michael Gilio.

La production devrait débuter à Belfast durant le premier quart de l'année 2021, pour une sortie en mai 2022.

Donjons et dragons avait déjà été adapté en 2000, avec Jeremy Irons et Marlon Wayans, mais le film avait été un échec critique et commercial. Deux suites avaient été réalisées et commercialisées immédiatement sur DVD.

