La jeune poétesse américaine Amanda Gorman va être publiée en français

Paris | Les éditions Fayard vont publier la traduction française des poèmes de la jeune Américaine Amanda Gorman, qui a captivé le monde lors de l’investiture du président Joe Biden.

The Hill We Climb, le poème que l'autrice de 22 ans avait récité à Washington le 22 janvier, devrait paraître en français en mai.

Fayard a prévu ensuite «à l’automne» le recueil complet, The Hill We Climb and Other Poems, dont la parution aux États-Unis est prévue le 21 septembre.

La traductrice est la chanteuse belgo-congolaise Lous and the Yakuza (nom de scène de Marie-Pierra Kakoma).

Amanda Gorman, originaire d’un milieu modeste et de Los Angeles, avait remporté son premier prix de poésie à 16 ans, et été couronnée du titre de «meilleur jeune poète» du pays trois ans plus tard alors qu’elle étudiait la sociologie à la prestigieuse université Harvard.

Le poéme qu'elle a récité lors de la cérémonie d’investiture, qui avait été composé à la suite de l'assaut du Capitole le 6 janvier par des partisans de l'ancien président Donald Trump, a fait le tour du monde.

C’est l’épouse du président, Jill Biden, qui, l’ayant vue à une lecture publique, avait suggéré qu’on lui commande une ode à l’unité du pays.

Plus récemment, elle a lu lors du Super Bowl une de ses oeuvres en l'honneur cette fois de travailleurs de première ligne de la pandémie de COVID-19.