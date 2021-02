Les 6 meilleurs produits par chers pour cheveux crépus et frisés à découvrir

Partager







L’heure est maintenant à l’inclusion et les entreprises beauté sont de plus en plus nombreuses à lancer des gammes pour les cheveux crépus et texturés.

Du local aux grandes compagnies mondiales, les soins capillaires pour les femmes noires et métissées sont populaires et maintenant disponibles partout. Voici donc 6 marques qui proposent des produits pour cheveux crépus beaux, bons et, surtout, pas chers!

1. Le Smoothie rehausse-boucles de Girls with curls, 7$ chez Walmart

Girls with Curls, experts en cheveux bouclés, savent que ce qui compte c’est d’utiliser les BONS produits. C’est pourquoi la marque a ajouté le nouveau Smoothie Rehausse-Boucles au pastèque à sa collection Ultra-Hydratation. Ce produit ajoute une couche de revitalisant et d’hydratation en profondeur à chaque mèche de cheveux bouclés. Dès la première utilisation, les boucles ternes et frisottées seront entièrement transformées en des boucles bien définies.

2. Le shampoing contrôle des frisottis à la papaye et néroli de Shea Moisture, 12$ chez Walmart

Shea Moisture est probablement l’une des marques des plus populaires et accessibles pour les cheveux frisés, ondulés, bouclés ou crépus. Cette saison, l’entreprise qui existe depuis 1912, offre une nouvelle gamme de produits à la papaye et néroli. On adore son shampoing pour combattre les frisottis toute la journée, composé de néroli, de fleurs de sureau et de beurre de karité équitable. Au lavage, vos cheveux seront propres, hydratés et lisses. À noter que la collection comprend aussi un revitalisant et un gel-lait.

3. Le Masque-Soin Activateur de Beauté Crépue, 32.25$ en ligne

Pour ceux et celles qui désirent acheter locale, rendez-vous à la boutique en ligne montréalaise Beauté Crépue, qui présente plusieurs soins de beauté pour les cheveux crépus faits à partir d’ingrédients naturels. Le Masque-Soin Activateur est d’ailleurs le produit vedette pour favoriser la croissance des cheveux. Si vous avez une chute capillaire, c’est véritablement un miracle en pot qui stimule les follicules pileux et stoppe la casse des cheveux. Plusieurs ingrédients comme l’huile de moutarde, l’huile de ricin noir jamaïcain, l’huile essentielle de Nard jatamansi et l’huile essentielle de pamplemousse ou encore le beurre de mangue composent ce masque qu’il faut appliquer sur des cheveux propres durant 15 à 30 minutes.

4. La collection Gold Series de Pantene, entre 6$ et 11$ chez Pharmaprix

Depuis déjà un an, la compagnie de cheveux Pantene a lancé une ligne révolutionnaire de coiffure pour les femmes noires et métissées. Les produits qui ont été conçus par des docteurs noirs sont expressément faits pour répondre aux besoins d’hydratation et de réparation des cheveux naturels, en transition ou encore texturés. L’équipe de Pantene dévoile le secret ultime des cheveux de descendance africaine en santé : l’hydratation ! De plus, les produits sont sans sulfates, sans parabènes et sans silicone. Coup de cœur pour la crème au beurre hydratante laissant 72 heures d’hydratation dans les cheveux.

5. La ligne PHYTOSPECIFIC de PHYTO Paris, entre 30$ et 80$ chez certaines pharmacies et en ligne

Pour celles qui ont un peu plus de budget, la compagnie PHYTO Paris a fait peau neuve à sa collection haut de gamme PHYTOSPECIFIC en y ajoutant des produits et des ingrédients spécifiques aux cheveux texturés. Dans les nouveautés, on attire votre attention sur le défrisant PHYTORELAXER, qui est le premier traitement doux et sans hydroxyde. Cette fameuse « permanente » comme les femmes noires l’appellent est parfaite pour les cheveux crépus délicats et fins. La formule à base d'œuf et de soja est inodore et sans agents chimiques! Alléluia! Et ça ne pique pas ou ne brûle pas le cuir chevelu à l’application, comme plusieurs autres défrisants traditionnels. Détendez les cheveux en toute sécurité sans utiliser des produits chimiques agressifs.

6. La nouvelle gamme végane et faite à la main de Lush, entre 13$ et 17$ en ligne

Les femmes aux cheveux crépus ne jurent que par la méthode L.O.C. (Liquid, Oil, Cream) et l’entreprise de produits véganes et faits à la main LUSH a présenté sa nouvelle gamme qui répond justement aux étapes de cette méthode. On commence par le liquide avec le soin Super Milk qui est une base capillaire qui boost l’hydratation de vos cheveux. On poursuit avec l’huile avec Renee’s Shea Souffle, composé d’huiles d’avocat et de noix de coco qui adoucit et fortifie les cheveux bouclés, crépus et texturés tout en les faisant briller. Finalement, on applique la crème Curl Power, une crème coiffante nourrissante à tenue légère avec beurre de cacao et d’huiles d’argan, de noix de coco et de jojoba.

