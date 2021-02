Les Australiens ne pourront plus partager d’articles ou de vidéos d’information sur Facebook

Partager







Facebook a annoncé mercredi son intention de restreindre le partage d’articles et de vidéos d’information sur sa plateforme en Australie.

Cette décision survient alors que l’Australie est sur le point d’adopter une loi qui va encadrer les relations entre les médias et les géants du web.

Cette loi forcerait Facebook et Google à négocier avec chaque média une rémunération en fonction du trafic que les contenus génèrent. Faute d’accord, un arbitre trancherait.

Selon l’annonce de Facebook, ses utilisateurs australiens ne pourront plus voir ni partager de liens d’informations provenant de médias locaux ou internationaux. Les médias australiens, eux, seront empêchés de publier leurs contenus sur des pages de la plateforme.

«Nous faisons face à un choix désagréable: essayer de nous conformer à une loi qui ignore les réalités de la relation (entre le réseau et les éditeurs), ou bien cesser d’autoriser les contenus informatifs sur nos services en Australie», a expliqué le groupe californien dans un communiqué.

«Avec le cœur lourd, nous choisissons la deuxième option», a ajouté Facebook.

Les autorités australiennes disent que les nouvelles règles sont nécessaires pour «protéger le journalisme d’intérêt public» en veillant à ce que les médias soient payés pour le contenu que les utilisateurs des médias sociaux et des moteurs de recherche lisent et partagent.

Google se plie à la nouvelle loi

Google, qui avait menacé de suspendre ses activités en Australie, a pour sa part accepté de se plier à la nouvelle loi et de verser des «sommes significatives» au groupe de presse News Corp, qui possède notamment le Wall Street Journal, le New York Post, The Times, The Sun et des médias australiens.

L’accord prévoit que des articles et vidéos figureront sur la nouvelle plateforme de liens d’information baptisée Google News Showcase, en cours de déploiement dans certains pays.

