No Man’s Sky: vous pouvez maintenant avoir un animal de compagnie pour explorer l’espace avec vous

Visiblement, Hello Games n’a pas fini de nous surprendre. Plus de quatre ans après la sortie désastreuse de No Man’s Sky, le studio britannique continue de multiplier les mises à jour gratuites et nous offre ce coup-ci l’opportunité assez unique d’explorer les confins de l’univers avec une créature extraterrestre en guise d’animal de compagnie.

Intitulée Companions, la mise à jour parue ce mercredi a de sympathiques petits airs de Pokémon, puisqu’elle vous permet d’adopter et de dresser n’importe quelle créature que vous croiserez sur votre chemin, qui aura sa propre personnalité, ses qualités et ses défauts.

Ça ne s’arrête pas là, certes. Il sera aussi possible de faire de l’élevage pour créer de nouvelles espèces, d’échanger les œufs de votre création à d’autres explorateurs, de personnaliser vos animaux (même si ça ne sonne pas tellement éthique), de leur parler et de les chevaucher, notamment. Vous pourrez même élever des bébés extraterrestres!

Image courtoisie Hello Games

Fido –ou peu importe comment vous nommerez votre compagnon– pourra également vous aider avec vos tâches quotidiennes de cosmonaute perdu (ou pas) dans une galaxie hostile (ou pas), vous aidant entre autres à trouver des ressources et des campements où à chasser d’autres créatures menaçantes.

Image courtoisie Hello Games

Image courtoisie Hello Games

Rappelons que No Man’s Sky est paru sur PS4 et PC en août 2016, s’attirant les foudres de plusieurs joueurs puisque le titre d’exploration spatiale était bien loin de ressembler à ce qui avait été promis lors des campagnes promotionnelles précédentes. Hello Games a toutefois mis les bouchées doubles au cours des années suivantes et a réussi à ajouter au jeu des améliorations significatives, redorant son blason et regagnant l’estime de plusieurs.

En plus de la PS4 et du PC, No Man’s Sky est aujourd’hui également offert sur Xbox One, Xbox Series X/S et PS5. La mise à jour Companions est accessible dès maintenant.

