Une série animée de DOTA 2 sortira sur Netflix [BANDE-ANNONCE]

Netflix prépare une adaptation de DOTA 2 pour le petit écran. On retrouvera Dragon Knight et ses compagnons dans la nouvelle série animée DOTA: Dragon’s Blood, qui sera lancée le 25 mars sur la plateforme de streaming.

La série animée sera composée de 8 épisodes et sera basée sur le très populaire jeu DOTA 2, développé par Valve.

L’histoire tournera autour de Davion, connu sous le nom de Dragon Knight, qui tente d'éliminer les êtres maléfiques de la face du monde. Après des rencontres avec un ancien «eldwurm» puissant et la princesse Mirana, Davion sera impliqué, malgré lui, dans des événements beaucoup plus sérieux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer.

« Les fans vont adorer la façon dont nous avons imaginé l'univers de DOTA 2 et tissé ensemble une histoire épique, émotive, et destinée à un public plus mature sur certains de leurs personnages préférés », a déclaré la productrice Ashley Edward Miller (X-Men: First Class, Thor, Black Sails). « L'animation cinématographique, le jeu d'acteur et la musique sont tout simplement à un niveau supérieur et je suis reconnaissante envers Valve, qui soutient nos ambitions créatives. »

La collaboration de Valve, dans la création de la série, mettra la barre des attentes très haute de la part des fans de la franchise.

On peut dès maintenant ajouter la série à notre liste de rappel, et être averti de sa sortie, le 25 mars prochain.

