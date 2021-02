Ce produit pour les lèvres à 11$ permet de recréer le look de Daphne Bridgerton

Partager







Il faut avouer que les looks mode et beauté des personnages de Bridgerton sont toujours parfaits, et on aimerait pouvoir les recréer!

Le maquillage naturel, lumineux et simple de Daphne Bridgerton a de quoi nous rendre jalouses. La bonne nouvelle, c’est qu’on sait maintenant comment recréer au moins une partie de son look!

Marc Pilcher, l’homme derrière tous les maquillages et coiffures dans Bridgerton, a dévoilé son secret pour recréer la bouche rosée de Daphné.

Le produit en question est le baume multi-usage de la marque Dr. PawPaw. Le baume contient de l’aloès, des antioxydants et, l'ingrédient clé, le fruit de l’arbre «pawpaw», qui, ensemble, hydratent en profondeur et protègent la peau.

Marc et son équipe utilisaient ce baume sur les lèvres de tous les acteurs, puisque plusieurs scènes ont été filmées durant l’hiver frisquet.

Pour le personnage de Daphné, interprété par Phoebe Dynevor, la maquilleuse Lynda J Pearce traçait d'abord le contour de sa bouche avec un crayon à lèvres d’une teinte très naturelle.

Ensuite, elle appliquait le baume de Dr. PawPaw à l’aide d’un pinceau à lèvres. C’est de cette façon que Lynda a créé les lèvres définies et hydratées de Daphne.

Recréez le look exact avec ces deux produits:

Baume multi-usage original Dr. PawPaw, 11$

Crayon à lèvres Pillow Talk de Charlotte Tilbury, 27$

