Dans l’univers musical d’Erich Preach

Partager







De retour à l’animation du Gala Dynastie qui se tiendra le 6 mars, l’humoriste Erich Preach s’est investi dans la production de capsules et du podcast Les Fallopes avec Mélanie Couture.

Son parcours ne se limite guère à l’humour. À la fois comédien, animateur, professeur de danse et DJ, tous les chapeaux qu’il a porté l’ont aidé à peaufiner son personnage de scène.

Erich Étienne, mieux connu sous le nom de Preach, nous a livré les diverses étapes de son cheminement de mélomane atypique. Au menu: chanson française, hip-hop et... cornemuse!

Tu es humoriste, animateur, comédien, prof de danse, DJ. Est-ce que t’as aussi touché au domaine musical?

Il y a longtemps j’avais un groupe de rap. Je te parle du début 2000, PO Domino. On était 4 là-dedans. On a fait une couple de concours. On a eu du fun.

Qu’est-ce qui jouait dans la maison chez vous quand tu étais jeune?

Mes parents écoutaient toujours de la musique française. Ma grande sœur et moi on aime encore beaucoup la chanson française. Un moment donné dans un karoké, j’arrive sur la scène et je commence (chantant)«Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents.» Ça n'avait pas rapport! Ça clash, tu comprends!? J’ai grandi avec Moustaki, Sardou, Aznavour, Brassens, Gainsbourg: (chantant)«Des p’tits trous, des p’tits trous, encore des p’tits trous...» C’était ma toune quand j’étais petit.

J’ai un background de musique française, mais j’ai des cousins à New York et ils m’ont fait ma formation au hip-hop très jeune de 89 à 92. Donc, j’étais dans le hip-hop à fond. Mes cousins, c’était la représentation de ce qui était cool et moi je voulais être cool.

Est-ce que tu écoutais Tone Loc, Young Mc, du rap «old school»?

OH MY GOD!!! Le flashback est vraiment intense! Young MC, c’est un gars à l’église qui m’avait donné une cassette. Il m’avait aussi donné 2 albums d’Arrested Development. C’était très revendicateur, très Black and Proud. Young MC, Arrested Development, c’est sorti à peu près en même temps que le film Malcolm X.

Mes cousins m’avaient montré Big Daddy Kane, De La Soul, A Tribe Called Quest. Mais ce gars-là nous avait montré une autre partie du rap de l’époque. J’ai aussi écouté du Onyx qui était beaucoup plus rough.

Est-ce que tu joues d’un instrument?

Mes parents m’ont mis sur le piano comme ma sœur. J’ai aussi suivi des cours de guitare. Mais quand je suis entré dans les cadets, j’ai commencé un groupe de «cornemuseurs». J’ai joué de la cornemuse! Je veux m’y remettre quand je vais avoir le temps.

Ton premier gros show que tu es allé voir?

Un groupe de rap de France, Saian Supa Crew. Merci Festival de Jazz! Ces gars-là sur scène étaient magiques.

Quel album a marqué ton adolescence?

En étant immigrant de deuxième génération, au Québec, on te considère pas comme un québécois. Mes parents ne me considèrent pas haïtien non plus. Pour ma famille, je suis Québécois parce que je suis né ici. Alors je me situe où?

Qu’est-ce qui m’a aidé à accepter tel qui j’étais et d’où je me venais? Le hip-hop. L’album BacDaFucUp d’Onyx. Les albums de De La Soul, de Young MC. J’ai compris que je pouvais être tout ce que je voulais : haïtien, québécois, canadien, noir, nord-américain. Tous ces albums ont aidé à confirmer toutes ces facettes de ma personne.

En plus du rap, j'écoutais du grunge aussi. Et du québécois. Pour vrai, Marie-Denise Pelletier: crush de jeunesse! On va se le dire : Tous les cris, les S.O.S., ça me travaillait quand j’étais jeune!

Est-ce qu’y a un album d’humour que t’as écouté souvent?

Je considère que François Pérusse a sauvé ma vie! Quand je me faisais intimider à l’école pis j’avais pas d’amis, ma mère m’avait acheté un walkman avec la cassette de L’album du peuple Tome 2. Puis je passais mes récréations à écouter ça. François Pérusse et tous ses personnages me tenaient compagnie.

Aussi, mes parents, très avant-gardistes comme immigrants, avaient des albums d’Yvon Deschamps. Le samedi en famille, on regardait Samedi de rire. Ça trahit mon âge. (Rires)

Louis-José Houde, quand il sortait des albums, je les écoutais dans mon auto. J’étudiais ça surtout quand j’étais portier au Bordel où je voulais devenir humoriste, je m’imprégnais d’humour.

Trouves-tu que le milieu de la musique est discriminatoire?

En général, oui. Parce qu’on vend de l’image, du beau. Et à qui on veut vendre? À une majorité de Québécois. Et la majorité du Québec n’habite pas dans les régions où il y a plus de diversité. Donc, on veut un hip-hop qui leur ressemble. Ce qui va vendre c’est «Toutes les femmes savent danser». Du très commercial. Du hip-hop pour les gens qui n’aiment pas le hip-hop. En même temps, chaque personne doit mettre du pain sur la table. Je ne blâme pas les gars qui font ça.

Depuis le temps que je vois des gars comme Imposs, Connaisseur Ticaso... C'est des gars qui font de la musique depuis longtemps et c’est maintenant que je vois leurs visages sur des affiches sur l’autobus. Maintenant? Muzion, c’est des gens qui ont révolutionné le hip-hop et c’est maintenant que je vois un de leurs membres sur un billboard? Ça fait un peu dur.