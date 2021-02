Nos suggestions culturelles cette semaine

Partager







Un film pour comprendre le mouvement des Black Panthers, un humoriste qui n’a pas peur de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, un balado qui raconte notre histoire avec un angle féministe... Divertissement et pertinence se conjuguent dans nos suggestions culturelles de cette semaine!

Le film Judas and the Black Messiah, pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs

Judas and the Black Messiah, c’est une fable sur fond de révolution dans le Chicago des années 1960. Réalisé par Shaka King, ce film suit les tribulations d’un agent double du FBI qui infiltre les Black Panthers, un gars qui s’appelait William O’Neal et qui a réellement existé. Impossible de regarder ce film-là sans penser au mouvement #BlackLivesMatter et se dire que, finalement : plus ça change, plus c’est pareil.

À regarder sur Crave

Un spectacle de Maky Lavender en direct dans son salon

Le rappeur montréalais Maky Lavender a vraiment le vent en poupe, et c’est pas une pandémie mondiale qui va le ralentir. Après avoir vu son lancement d’album reporté deux fois plutôt qu’une à cause du confinement, il présentera enfin son long-jeu sur la scène du Ausgang Plaza.

Vendredi le 19 février à 20h en direct sur Facebook

Un balado pour s’imaginer la rencontre de nos arrière-arrière-arrière-grands-parent

La comédienne et autrice Émilie Bibeau anime la nouvelle série balado Raconter Montréal produite par le musée Pointe-à-Callière. Dans le premier épisode, elle s’intéresse au parcours des fameuses Filles du Roy et en profite pour défaire quelques mythes. Des récits livrés avec naturel qui font une belle jambe à nos aïeules, mais un peu moins à leurs prétendants!

À écouter sur Spotify et Apple Podcasts

Rire et réfléchir avec Renzel Dashington

C.koi le bail, c’est un peu comme l’after party grinçant et critique des émissions de Tout le monde en parle. Après la diffusion de la traditionnelle grande messe télévisuelle, l’humoriste et militant Renzel Dashington se connecte en mode live sur Instagram pour créer un contrepoids et discuter des sujets les plus chauds de l’actualité. Parmi ses invités des dernières semaines : Naïla Rabel, alias La grosse qui fait des vidéos, et Will Propser. À ne pas manquer!

Tous les dimanches entre 22h et 23h30

Le balado The Test Kitchen pour comprendre la controverse chez Bon Appétit

La populaire chaîne YouTube liée au magazine de cuisine Bon Appétit a perdu une foule de collaborateurs l'été dernier après que des allégations de racisme systémique dans l'équipe de travail aient commencé à circuler. Le podcast de culture numérique Reply All a décidé d'exposer les dessous de cette affaire avec une minisérie nommée The Test Kitchen. On a goûté aux deux premiers épisodes : ils sont excellents.

Disponible sur Spotify et Apple Podcasts