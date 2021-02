Plus que quelques heures avant l’atterrissage du robot Perseverance sur Mars: tout ce qu’il faut savoir

Partager







L’astromobile Perseverance de la Nasa doit atterrir sur Mars à 15h55 aujourd’hui après avoir parcouru 3,9 millions de kilomètres depuis son décollage de Cap Canaveral, en Floride, en juillet 2020.

AFP

Après avoir pénétré l’atmosphère martienne, le rover de la mission Mars 2020 de la Nasa, que pilotera depuis la Terre la Québécoise Farah Alibay, tentera de se poser dans le cratère Jezero, un ancien delta de rivière situé un peu au nord de l’équateur martien.

C’est un lieu idéal pour répondre à l’objectif premier de cette mission américaine: trouver des traces d’une possible ancienne vie sur la planète rouge. Seul petit hic: c’est aussi l’endroit le plus difficile jamais choisi pour poser une sonde.

AFP

Malgré les millions de kilomètres parcourus, rien n'est d'ailleurs gagné. La descente et l’atterrissage sont effectivement les étapes les plus risquées de la mission d’un véhicule spatial. Les responsables de la Nasa qualifient cette étape de «sept minutes de terreur». Seulement 50% des tentatives d’atterrissage précédentes ont réussi. On se croise les doigts!

La mission

Munie de 39 tubes stérilisés, Perseverance est le véhicule le plus complexe jamais envoyé dans l’espace. Accompagné d’un petit hélicoptère appelé Ingenuity (la Québécoise cordonnera aussi les opérations l’hélicoptère), le robot récoltera des carottes de sols qui seront analysés à leur retour sur Terre.

Le but? Trouver des traces de vies passées sur Mars. On parle ici de vie microbienne invisible à l’œil nu, et non pas de petits insectes martiens (verts de préférence!). Une fois récupérés, les échantillons seront hermétiquement scellés dans des tubes qui seront laissés sur place en attendant qu’une mission américano-européenne les rapporte ici en 2031.

350 experts, dont la Québécoise

Astrobiologies, géochimistes, spécialistes de l’atmosphère et autres scientifiques : pas moins de 350 experts du monde entier participent à cette mission d’une durée minimale de deux ans.

AFP

La mission pourrait s’étirer sur une bien plus longue période, comme pour le dernier robot de la Nasa envoyé sur Mars, Curiosity, qui est toujours actif. Tout dépendra de l’endurance de Perseverance.

Quelques aspects techniques sur Perseverance:

Muni de deux micros, il pourra, pour la toute première fois, nous faire entendre les bruits de Mars

Il est de la taille d’une voiture (3 m de long par 2,70m de large)

Il est propulsé par un mini-réacteur nucléaire

Se déplaçant assez lentement, il va parcourir un peu moins de 200 mètres par jour

Il possède 23 caméras haute définitions et en couleur

Il est muni d'un bras articulé long de 2,20 mètres et d’une puissante foreuse

Aux commandes de Perseverance et d'Ingenuity

L’ingénieure en aérospatiale Farah Alibay travaille au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa depuis 2014.

Courtoisie L'ingénieure spatiale montréalaise Farah Alibay pose avec le rover Perseverance, qu'elle pilotera depuis la terre à partir du 18 février 2021.

Elle fera partie de l’équipe chargée de piloter le robot sur la planète rouge une heure ou deux après l’atterrissage, en plus de coordonner les opérations de l’hélicoptère Ingenuity. Une tâche ardue compte tenu du fait qu’il faut compter entre 20 et 30 minutes pour que les communications fassent l’aller-retour entre la Terre et Mars.

AFP

Un horaire martien

Dès cet après-midi, la Montréalaise devra adapter son horaire à celui de la planète mars, où les jours durent une quarantaine de minutes de plus qu’ici. Elle devra aussi décaler quotidiennement son horaire de travail et après 37 jours, elle «perdra» une journée de vie terrestre.

Après sept mois de travail acharnés à préparer les manœuvres des véhicules, la diplômée de l’Université Cambridge et du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) espère marquer l’histoire avec cette mission. On lui souhaite bonne chance !

Il sera possible de suivre la mission en direct ici même.