Vague de froid: un maire du Texas démissionne après avoir dit que «seuls les plus forts survivront»

Alors que le Texas fait face à une vague de froid sans précédent, privant plusieurs citoyens d’électricité et d’eau courante, un maire du Texas s’est mis dans l'embarras en affirmant sur Facebook que «seuls les plus forts survivront» à la crise.

Ses propos l’ont forcé à démissionner de son poste quelques heures plus tard.

«Si vous êtes assis à la maison au froid parce que vous n’avez pas d’électricité et que vous êtes assis là à attendre que quelqu’un vienne vous sauver parce que vous êtes lâche, c’est le résultat direct de votre éducation! Seuls les plus forts survivront et les faibles vont périr», pouvait-on lire dans la publication, garnie de fautes, du désormais ex-maire de Colorado City, Tim Boyd.

Partagé mardi matin sur le réseau social, le texte a, depuis, été supprimé. Comme l'a rapporté la station locale KTXS, l’ancien élu y écrivait que ce n’était pas la responsabilité des gouvernements locaux de venir en aide aux citoyens «lors de moments comme ceux-ci».

«Couler ou nager, c’est votre choix! La Ville et le comté, tout comme les fournisseurs d’électricité et d’autres services, ne vous doivent RIEN! Je suis écœuré des gens qui veulent une aide financière! Si vous n’avez pas d’électricité, vous devez vous retrousser les manches et penser à un plan de match pour garder votre famille au chaud et en sécurité», a soutenu Boyd dans la publication, ajoutant que «Dieu nous a donné les outils pour nous en sortir».

Mardi, en après-midi, l’ex-politicien texan publiait un autre message, annonçant cette fois sa démission, après avoir soulevé la grogne au sein de la communauté.

Tim Boyd y soutient notamment que ses propos ont été pris hors contexte et que son épouse a été congédiée en raison de sa publication.

«Certaines choses que j’ai dites étaient motivées par la colère que la Ville et le comté se sont attirée pour des situations qui étaient hors de leur contrôle. S’il vous plaît, sachez que, si c’était à refaire, je garderais mes propos pour moi et, si je les disais à nouveau, j’utiliserais de meilleurs mots et je serais plus précis», a-t-il indiqué.

Rappelons que la vague de froid historique qui a frappé cette semaine le sud des États-Unis, dont le Texas, a causé une dizaine de décès, en plus de plonger des millions d’Américains dans des conditions précaires, la température, la glace et les chutes de neige causant notamment des pannes d’électricité majeures.