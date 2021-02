Voici la liste des gagnants officiels de la Poutine Week 2021

Partager







Ça y est! Les grands gagnants de la Poutine Week, qui se déroulait du 1er au 7 février dernier, ont ENFIN été annoncés!

Durant cette semaine spéciale, qui a pour but de déterminer quel restaurant offre la meilleure poutine en ville, les clients des différents restaurants participants sont invités à voter pour leur version favorite de ce plat typiquement québécois.

Voici donc les grands gagnants de cette édition 2021 de la Semaine de la Poutine.

La meilleure poutine de Montréal:

La Belle Tonki avec la Kimcheesy

C'est le restaurant La Belle Tonki qui a conquis le coeur des Montréalais avec sa poutine Kimcheesy. Cette dernière est composée de frites, de fromages en grains, de sauce ramen au cheddar fort épicée "Spicy Ramen Challenge", de kimchi, de sauce aigre-douce maison et de poulet popcorn. Une version végé au tofu popcorn est également disponible.

Voici les autres poutines favorites à Montréal:

Le Petit Sao - Bols Vietnamiens avec la Poutine Thit Kho (Porc Braisé au Caramel Vietnamien)

Paulo et Suzanne avec la poutine Couvre-feu

Le Gras Dur (Chez Maamm Bolduc) avec la poutine Terre et Mer

Restaurant Maamm Bolduc avec la poutine Québécoise

La meilleure poutine de Québec:

La Gaspésienne 51 avec la Cochonne comme ta MER

Composé d'un mini-burger à l'encre de seiche (Boulangerie Paillard), de crabe des neiges et de salade de chou, cette poutine réinventée a conquis les habitants de la ville de Québec. On y retrouvait également des frites maison, des poireaux confits, des lardons, des pétoncles des Îles, des crevettes nordiques, de la chair de homard, du fromage en grains le petit Gaspésien et le tout nappé de notre somptueuse sauce au fromage Migneron.

Voici les autres poutines favorites à Québec:

Chez Biceps BBQ avec La BBW

Colibri avec la poutine La Recrue

La Girolle avec La Wellington

Resto L'intuition avec Chômeur 2.0 "Passe Pogo réclame l'bacon"

