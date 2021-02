Voici le premier TikTok de Dominique Anglade

Partager







Dominique Anglade, il y a quelques mois, a été la première femme à devenir cheffe du Parti libéral du Québec. Mercredi, elle est devenue la première cheffe de parti du Québec à faire un TikTok.

Serait-ce une bonne stratégie pour reconquérir des électeurs plus jeunes? L'avenir nous le dira.

Mme Anglade a publié une vidéo afin de critiquer François Legault et sa décision de ne pas lancer une commission d’enquête publique sur la gestion de la pandémie.

Sur l’air de We No Speak Americano, plusieurs facteurs ayant contribué à la propagation du virus, selon le Parti libéral, sont énumérés à l’écran.

Il faut le voir pour comprendre, comme pas mal tout ce qui se fait sur TikTok.

Bien que la vidéo ait été visionnée près de 20 000 fois et ait récolté 772 mentions «j’aime», les commentaires ne sont pas très glorieux à l’endroit de Mme Anglade et de son parti.

