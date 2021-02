Voici quel âge auraient vos personnages de films et séries préférés aujourd’hui

Partager









Vous êtes-vous déjà demandé quel âge auraient aujourd’hui vos personnages préférés?



La réponse est probablement non.

N’ayez crainte! Le Sac de Chips est là pour répondre à ces questions que vous ne vous posez pas!

Voici les âges actuels de vos personnages préférés (décidés par nous):

Zach dans C.R.A.Z.Y

Dans le célèbre film de Jean-Marc Vallée, le personnage principal Zachary Beaulieu est né le 25 décembre 1960.

Il aurait donc 60 ans.

Virginie Boivin dans Virginie

La première des 3 Virginies à avoir existé dans l’«Univers télévisuel Virginie» est née le 26 octobre 1965.

Elle aurait donc 55 ans aujourd’hui.

Bouscotte dans Bouscotte

Dans la série créée par Victor-Lévy Beaulieu et diffusée entre 1997 et 2001, Bouscotte a entre 8 et 10 ans.

Il aurait donc aux alentours de 30 ans.

That 70s Show

Cette sitcom américaine prend place en 1976 et met en scène des personnages principaux âgés de 16 ans.

Aujourd’hui, ceux-ci auraient donc 60 ou 61 ans.

Lola dans Chambre en ville

Dans ce téléroman qui raconte la vie des locataires d’une résidence étudiante, on peut présumer que les personnages fréquentent le cégep et avaient autour de 18 ans à la première diffusion en 1989. 2021-1989+18=50.

Lola aurait donc 50 ans aujourd’hui.

Pierre Lambert dans Lance et compte

Au début de la première saison de Lance et compte diffusée en 1986, Pierre Lambert se fait repêcher par le National de Québec. On peut présumer qu’il a 17 ou 18 ans à ce moment-là.

Il serait donc âgé de 51 ou 52 ans.

Blanche dans Les Filles de Caleb et Blanche

Une des nombreuses filles d’Émilie Pronovost, Blanche est née dans des circonstances abominables lors d’une tempête de neige. C’était le 27 février 1908. Elle serait donc âgée de 112 ans (presque 113!).

Will dans Fresh Prince of Bel-Air

Le personnage-culte de Will Smith (qui porte d’ailleurs le même nom que lui) arrive chez son oncle et sa tante, à Philadelphie, en 1990, à l’âge de 17 ans.

Will Smith dans Fresh Prince of Bel-Air serait donc âgé de 47 ans aujourd’hui, soit 5 ans de moins que Will Smith dans la vraie vie.

Raven dans Phénomène Raven

Dans la série américaine diffusée à partir de 2003, le personnage principal (interprété par Raven) est une adolescente de 15-16 ans.

Elle aurait donc aux alentours de 33-34 ans.

Michel Couillard dans Watatatow

Sans qu’on sache son âge exact, on peut présumer que Michel Couillard était secondaire 1 au début de la première saison de Watatatow en 1991. Il avait alors 12-13 ans.

Il serait donc aujourd’hui âgé d’environ 42 ans.

Bart Simpson dans Les Simpson

Dans le 12e épisode de 3e saison des Simpson (qui est intitulé «Vive les mariés»), on peut comprendre que Bart, qui est âgé de 10 ans, serait né en 1980 ou 1981.

Bart Simpson devrait donc fêter son 40e anniversaire de naissance cette année.

Fred Caillou dans Les Pierrafeu

Il avait 41 ans en environ 10 000 ans avant Jésus-Christ.

Il aurait donc, selon nos savants calculs, très exactement 12 041 ans.

(PS: C’est une joke. Il n’y a rien qui se peut dans les Pierrafeu.)

