William Cloutier de «Star Académie» est papa pour la 2e fois et voici d'adorables photos

Partager







À peine avait-il déposé ses bagages à l’Académie que William Cloutier a dû repartir pour assister à la naissance de son fils.

• À lire aussi: Voici 18 choses à savoir sur William Cloutier de Star Académie

William et sa copine Sara Dagenais savaient qu’en entrant à Star Académie, celui-ci risquait de manquer les premiers moments de leur deuxième fils. Ils ne se doutaient par contre peut-être pas que cela allait arriver à sa première journée à l’Académie!

Lundi le 15 février, Lara Fabian a annoncé à William qu’il devait se rendre à l'hôpital puisque Sara allait accoucher d’un moment à l’autre.

• À lire aussi: Un candidat de «Star Académie» quitte à cause d'une urgence

On sait maintenant que le petit Éloi est né durant la nuit de lundi à mardi, plus précisément le 16 février à 3h43 du matin.

La nouvelle maman a partagé d’adorables photos du bébé naissant en compagnie de son grand frère Liam, le premier fils de William et Sara.

Entre temps, William a manqué les premières journées à l’Académie où ses collègues ont assisté à plusieurs ateliers fascinants.

TVA

Ceux-ci ont aussi appris que Shayan, Olivier et Maëva seraient en danger lors du variété ce dimanche.

• À lire aussi: Voici les 3 Académiciens qui sont en danger cette semaine à Star Académie

C’est donc ce dimanche 21 février à partir de 19h sur les ondes de TVA qu’on va voir les Académiciens performer, et connaître l’identité du candidat délogé.

On espère que William pourra se joindre à eux et on envoie toutes nos félicitations aux nouveaux parents.

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s