BlizzCon 2021: où, quand et comment regarder l’événement en ligne

Partager







L’édition 2021 de la BlizzCon commence enfin ce vendredi et, cette fois-ci, il sera possible pour tous d’y assister gratuitement, dans le confort de sa demeure.

• À lire aussi: Diablo 2: 12 choses qu’on aimerait voir dans un futur remaster [CHRONIQUE]

• À lire aussi: Diablo 4 et Overwatch 2 ne sortiront pas en 2021, confirme Activision Blizzard

En raison de la pandémie, Blizzard a ainsi décidé de tenir cette année son célèbre événement entièrement sur le Web, un peu plus tôt qu’à son habitude, même.

Certes, après avoir annulé l’édition 2020, toujours en raison de la COVID-19, il s’agit tout de même là d’un bon compromis pour en apprendre plus sur l’avenir de Diablo, Overwatch, World of Warcraft, Hearthstone et, qui sait, peut-être avoir droit à quelques surprises!

Où la regarder?

L’ensemble de la convention sera diffusé sur le site Web de la BlizzCon, de même que par le biais de Battle.net.

Il sera aussi possible de suivre l’événement en direct sur les chaînes Twitch et YouTube de Blizzard.

Quand est-ce que ça se passe?

Dès 17h ce soir, heure du Québec, les fans auront droit à la traditionnelle cérémonie d’ouverture, qui devrait durer environ 1h10. Par la suite, six diffusions distinctes prendront simultanément «l’antenne», une générale et cinq dédiées chacune à un sujet précis: World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch et une autre consacrée au studio et à son héritage.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’horaire complet des présentations ici.

Samedi, la BlizzCon reprendra du service suivant le même principe dès 15h, et ce, jusqu’à 19h30, avec notamment des séances de questions et réponses. Le gros des annonces potentielles devrait toutefois se dérouler ce vendredi soir.

Serez-vous au rendez-vous? Et si oui, qu’attendez-vous de Blizzard cette année? Chose certaine, on en saura plus dès ce soir.

Sondage Que souhaitez-vous que Blizzard annonce lors de la BlizzCon 2021? La date de sortie de Diablo 4 La date de sortie d'Overwatch 2 Un remake de Diablo 2 Du nouveau contenu pour World of Warcraft Un retour de Starcraft Une nouvelle franchise N'importe quoi, sauf un autre jeu mobile... Je ne sais pas! Partagez votre résultat sur Facebook

Suivez-nous sur Twitch!