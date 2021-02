Ne faites pas comme la Gorilla Glue Girl: 5 produits «safe» pour les coiffures!

Partager







Avez-vous suivi l’histoire de la vidéo virale sur TikTok de la «Gorilla Glue Girl», qui s’est malencontreusement collé les cheveux? Il s’agit de Tessica Brown, 40 ans, qui a utilisé de la vraie colle Gorilla Glue au lieu d’une laque pour les cheveux, laissant ses cheveux collés en permanence à son cuir chevelu.

Courtoisie TikTok La TikTokeuse Tessica Brown a utilisé de la Gorilla Glue pour un look laqué et a ainsi collé ses cheveux sur sa tête.

Pour éviter cette erreur monumentale, voici 5 produits safe pour différentes coiffures.

Le spray fixatif pour les perruques

Le spray fixatif est un produit chouchou pour coller temporairement les perruques et aussi pour un effet laqué sur les cheveux naturels. Parmi les marques les plus populaires, on retrouve le Göt2be Glue, utilisé par plusieurs youtubeuses à travers le monde qui filment des tutoriels sur l’installation d’une perruque dite front lace pour un effet des plus naturels. Tous les spray fixatifs sont disponibles dans les magasins à grande surface et dans les pharmacies.

Atomisateur effet glacé got2be Glued chez Walmart - 7$

via Walmart



Les clips d’extensions de cheveux

Si vous aimez les extensions de cheveux, il existe plusieurs manières de les poser. Il y a la pose cousue, mais si vous avez les cheveux fins, cela risque de provoquer une chute de cheveux. C’est pourquoi il existe plusieurs extensions avec des clips. En quelques minutes, vous pouvez passer des cheveux courts et plats à des cheveux longs et volumineux. Pour magasiner ce type d’extensions, rendez-vous à la boutique en ligne Luxy Hair, aimée de stars comme Jennifer Lopez et Kim Kadarshian.

Courtoisie Luxy Hair Les extensions à clips sont très populaires pour changer de crinière en quelques minutes.

Le gel edge control pour l’effet laqué

Pour la plupart des femmes aux cheveux texturés, les frisottis rebelles peuvent gâcher le look du parfait chignon! Pour résoudre le problème, on retrouve sur le marché des centaines de gels «edge control», qui se font compétition pour la meilleure tenue et la meilleure durée. Il suffit de les appliquer sur des cheveux propres et secs pour obtenir une magnifique sleek ponytail. Tout comme les vaporisateurs fixatifs, vous pouvez vous procurer ce type de gel dans les magasins à grande surface et dans certaines pharmacies. Découvrez plusieurs options de gels «edge control» sur Amazon.ca.

Courtoisie Beauty Bishop Le gel edge control est un produit très utilisé par les femmes aux cheveux afro pour contrôler les frisottis rebelles.

Le ruban double face adhésif pour les postiches

Pour ceux et celles (oui, il y a des hommes qui adoptent désormais des perruques) qui portent régulièrement des perruques, il est possible de les ajuster sur votre tête à l’aide de ruban adhésif conçu à cet effet. Il s’agit d’une excellente méthode pour coller temporairement une perruque, car ce type de ruban est même à l’épreuve de l’eau. Vous êtes ainsi assurés que ladite postiche ne tombe pas à votre insu, alors que vous êtes en plein mouvement! Les rubans adhésifs sont disponibles en ligne sur Amazon.ca, mais aussi dans les boutiques spécialisées pour extensions et perruques.

Courtoisie YouTube Les adhésifs pour postiches sont également une méthode utilisée pour bien faire tenir une perruque.

La colle conçue pour les extensions

Au même titre que la colle à faux cils, il existe aussi de la colle pour les extensions de cheveux. Cette méthode est très populaire chez les coiffeurs. Il y a plusieurs avantages d’utiliser ce type de colle: la rapidité de la pose, la bonne résistance et le prix très abordable. Par exemple, la colle Super Hair Bonding Glue de la marque Salon Pro 30 secondes ne coûte que 5$ le tube. Toutefois, en gardant les extensions trop longtemps sur des cheveux naturels, vous risquez de les casser.

Courtoisie Hair Bonding Glue Il existe des tubes de colle pour les extensions de cheveux qui facilitent la pose.

