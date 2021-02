Tu te sens isolé avec les cours en ligne? C’est normal

Partager







Avec les cours à distance, tu te sens isolé, tu as peur d’échouer et tu manques de concentration? C’est normal! La Dre Janick Coutu, psychologue, t’explique pourquoi.

Près de 60 % des étudiants universitaires vivent de la détresse psychologique en lien avec la pandémie, révèle une étude québécoise*.

L'idéal, c'est de consulter un professionnel en santé mentale, mais ce n'est pas toujours facile d'y avoir accès. C'est donc une bonne chose de connaître des stratégies à adopter chez soi.

La motivation vient avec l’action

«Si tu attends d’être motivé pour commencer une tâche, tu vas attendre longtemps, explique la psychologue. La motivation, c’est comme un feu que tu dois continuer à nourrir.»

Visualisez vos objectifs à long terme

En restant assis toute la journée devant un ordinateur, ça peut que tu perdes de vue tes objectifs. «Pourquoi tu t’es inscrit à ce programme d’université ou de cégep?»

Débranchez-vous le plus possible des écrans

Pour t’aérer l'esprit et briser la routine, rien de mieux que de varier les façons d’étudier. «Prends tes notes sur papier et non sur ton ordinateur. Enregistre la capture vidéo de ton cours et va l’écouter en marchant.»

Découvre d’autres conseils dans le premier épisode de C’est normal.

*Dans le cadre de l'étude, près de 14% des étudiants ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires dans les semaines précédant l'administration du questionnaire. Si c'est ton cas, il faut aller chercher de l'aide professionnelle : une bonne ressource pour commencer est la Ligne québécoise de prévention du suicide, qu'on peut joindre en tout temps au 1 866 APPELLE (277-3553).

