Découvrez les signes astrologiques des 15 Académiciens

Notre signe astrologique en dit long sur notre personnalité, et alors qu’on découvre petit à petit les 15 Académiciens de la mouture 2021, on a eu envie de voir si les leurs représentaient bien qui ils étaient.

Voici donc les signes astrologiques des 15 candidats de Star Académie 2021 :

Annabel Oreste - Verseau

Le Verseau est un signe qu’on associe à l’indépendance et la créativité, deux caractéristiques que Annabel incarne! Son signe ascendant est la Balance, ce qui indique qu’elle accorde probablement une importance à la beauté des choses et à la communication. Finalement, sa lune se retrouve en Lion, ce qui laisse entendre que la jeune femme n’a pas peur lorsque l’attention se retrouve sur elle!

Charles Kamoun - Cancer

Il n’est pas très surprenant d’apprendre que celui qui chante avec tant d’émotivité est Cancer! En effet, les gens nés sous ce signe sont très proches de leurs émotions. En tant que Cancer, il se pourrait aussi que Charles ait tendance à prendre un rôle plus «paternel» auprès des autres Académiciens.

Dashny Jules - Sagittaire

Son signe astrologique indique que Dashny n’a peur de rien! Les Sagittaire adorent explorer, apprendre, et partir à l’aventure. Il est donc tout à fait logique que le jeune homme ait ressenti l’envie de s'inscrire à Star Académie! Ce sera pour lui l’occasion de sortir de sa zone de confort et de découvrir une tonne de choses.

Guillaume Lafond - Gémeaux

Le signe astrologique du Gémeaux indique une dualité dans la personnalité de Guillaume. Signe d’air, il laisse entendre que Guillaume aime apprendre et communiquer, ce qui l’a probablement poussé à s’inscrire à L’Académie. En chantant, cela lui permet de passer par dessus sa timidité et exprimer aux grand jours ses émotions, chose que le Gémeaux peut avoir de la difficulté à faire.

Jacob Roberge - Verseau

Comme Annabel, Jacob est né sous le signe du Verseau. Les gens de ce signe astrologique sont souvent uniques et extrêmement créatifs. Jacob n’a donc pas peur d’être qui il est réellement, sans se cacher derrière un masque. De plus, son signe indique qu’il est probablement innovateur et cherche toujours des façons de pousser son art plus loin.

Lunou Zucchini - Sagittaire

Lunou est elle aussi née sous le signe du Sagittaire, indiquant qu’elle adore explorer, et qu’elle a probablement un excellent sens de l’humour! Son signe ascendant est le Lion, ce qui explique sa facilité à être sur scène et à performer. La lune de Lunou se retrouve dans le signe du Verseau, ce qui veut dire qu’elle est proche de ses émotions et n’a pas peur d’ëtre unique.

Maeva Grelet - Poissons

Les gens Poissons font preuve d’une grande sensibilité, ce qui semble être le cas de Maëva. Ce sont aussi des personnes qui suivent leur intuition plutôt que la logique, ce qui en fait des artistes très inspirants. Ce signe d’eau est aussi associé à une capacité à s’adapter et à être facile à vivre.

Matt Moln - Cancer

Il n’est pas non plus surprenant d’apprendre que Matt est lui aussi né sous le signe du Cancer. Sensible dans son approche musicale, mais aussi lorsqu’il interagit avec ses collègues Académiciens, il représente parfaitement les caractéristiques de ce signe.

Meghan Oak - Scorpion

Les femmes Scorpion sont intrigantes, mystérieuses et sensibles, toutes des qualités qu’on retrouve chez Meghan. Son signe ascendant se trouve en Taureau, ce qui fait d’elle une personne têtue qui n’abandonne pas facilement. Sa lune, le signe qui indique comment elle vit ses émotions, est en Lion, faisant d’elle une passionnée.

Olivier Faubert - Verseau

Un autre Verseau! Comme Annabel et Jacob, Olivier est lui aussi né sous ce signe unique. Faisant preuve de sensibilité, il démontre la force de caractère des Verseau. Signe d’air comme le Gémeaux et la Balance, le Verseau adore apprendre et évoluer, ce qu’Olivier représente à merveille.

Queenie Clément - Vierge

Les Vierge sont des gens organisés et perfectionnistes, ce qui laisse entendre que Queenie sera probablement l’Académicienne qui va ramener ses collègues à l’ordre! Cela indique aussi qu’elle a une bonne écoute est est quelqu’un vers qui on peut se tourner pour des conseils. Il ne faut par contre pas négliger le côté ambitieux et fort des Vierge, ce que Queenie incarne déjà.

Rosalie Ayotte - Capricorne

Comme Queenie, Rosalie est née sous un signe de terre, mais celui du Capricorne pour sa part. Ceci indique qu’elle est une personne travaillante et terre à terre, oui, mais les Capricorne sont aussi des gens hautement sensibles. Ils sont cependant très talentueux pour cacher leurs émotions et prioriser le travail.

Shayan Heidari - Verseau

Décidément, l’Académie ne manquera pas de Verseau cette année. Ce signe très courant chez les artistes apporte un côté unique à chaque personnalité. Chez Shayan, on ressent une grande sensibilité et un désir de créer et collaborer.

William Cloutier - Scorpion

L’homme Scorpion est un perfectionniste, ce que William démontre par son CV impressionnant! Son désir d’apprendre et de toucher à plusieurs disciplines différentes (le chant, le jeu, etc) indique qu’il est un Scorpion typique! Les gens de ce signe sont aussi très intuitifs et sensibles, deux qualités importantes chez un artiste.

Zara Sargsyan - Bélier

Finalement, la plus jeune Académicienne est née sous le signe du Bélier. Les gens de ce signe n‘ont peur de rien et vivent dans l’action, deux choses que Zara démontrent en ayant choisi de s’inscrire à Star Académie à seulement 16 ans. Elle sera sûrement une compétitrice redoutable lors de l’aventure, car les Bélier ne reculent devant rien.

