Titanic a failli avoir une fin vraiment mauvaise

Tout le monde se souvient de la fin iconique du film Titanic de James Cameron.

Après avoir raconté son histoire au chasseur de trésors Brock Lovett et son équipage, on découvre que Rose avait encore en sa possession le fameux collier. Sans que personne ne le sache, elle le jette à l’eau. C’est un secret que Rose ne partage qu’avec nous, le public, et à ce moment, nous comprenons qu'après tant d’années, elle est enfin libérée.

Par contre, le film a failli se terminer sur une note un peu plus étrange.

The AV Club, qu’on remercie, a récemment ressorti des boules à mites la fin alternative du film.

Dans celle-ci, Rose finit quand même par lancer le Cœur de l’océan dans... l’océan. Par contre, avant de le faire, elle se fait interrompre par sa petite fille et Brock Lovett, à qui elle doit expliquer son geste, ce qui gâche l’émotion brute que la fin du film devait dégager.

En plus, ça rajoute des minutes inutiles à un film qui dure déjà 195 minutes.

Si jamais vous voulez revisiter cette scène perdue d’un des films les plus populaires de l’histoire, gâtez-vous.

On est quand même content que cette fin n’ait pas été gardée au montage.

