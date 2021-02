Ce café de Montréal offre des cours de poterie virtuels à faire à la maison

Partager







La poterie est une excellente activité pour se dégourdir les mains et faire du beau. Le café Les Faiseurs a donc décidé de mettre sur pied des ateliers de façonnage virtuels afin de vous permettre de découvrir l’incroyable monde de la poterie.

Les ateliers de façonnage sont offerts à travers six capsules vidéo animées par Goye Artiste Céramiste.

Vous apprendrez donc les bases du façonnage afin d’être en mesure de créer une dizaine de pièces.

Petits bols, tasses à café, sculpture, bijoux, vases... Vous pourrez créer ce qui vous tente!

Pour participer au cours, vous n’avez qu’à passer au café Les Faiseurs pour vous procurer votre ensemble de façonnage. Ce dernier vous est prêté pendant quatre semaines et contient tout le nécessaire pour réaliser vos créations.

Vous aurez donc quatre semaines pour compléter vos pièces, rapporter votre ensemble de façonnage ainsi que vos pièces à cuire (maximum de 10 pièces régulières et de six petites pièces par inscription). Les Faiseurs s’occuperont de les émailler dans une glaçure transparente, et vous serez contacté lorsqu’elles seront cuites.

6564, boulevard Saint-Laurent, Montréal

INFOS PRATIQUES!

Quand récupérer votre kit? Le 27 ou le 28 février, entre 10 h et 16 h

Le 27 ou le 28 février, entre 10 h et 16 h Quand les capsules seront-elles envoyées? Le 1 er mars 2021

Le 1 mars 2021 Quelle est la date limite pour rapporter les pièces et le kit d’outils? Le 28 mars 2021

Le 28 mars 2021 Combien coûtent les cours? 250$

Attention! Vous devez être disponible pour réaliser vos pièces dans les quatre semaines prévues. Aucun retard ne sera accepté pour la cuisson des pièces.

