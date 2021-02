Le mythique duo électro Daft Punk se sépare

Partager







Le duo phare de l’électro française Daft Punk, créé en 1993, a mis fin à sa collaboration, a confirmé lundi leur attachée de presse à l’AFP, après la publication d’une vidéo sur YouTube.

AFP

Intitulée Epilogue, la vidéo de huit minutes reprend des scènes extraites de leur film Electroma paru en 2008 et met en scène le duo Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo dans le désert.

La formation emblématique « french touch », un sous genre de la house dont ils ont largement contribué à définir l'esthétique, continue d'inspirer un nombre croissant de musiciens partout à travers le monde. On peut penser à Justice, à Kanye West (qui a repris Harder, Better, Faster, Stronger), à Breakbot et à Parcels, notamment. Ces derniers sont d'ailleurs coécrit Overnight avec Bangalter et de Homem Christo. Sortie en 2017, cette chanson très funky et vitaminée est en fait la dernière offrande du duo.

Un an avant, Daft Punk avait ajouté sa touche aux hits I Feel It Coming et Starboy du chanteur R&B canadien The Weeknd.

Connus pour leurs hymnes fédérateurs comme One More Time et Around the World, Daft Punk était aussi capable de mettre au monde des balades tristes et introspectives. On peut penser à Something About Us (issu de l'album Discovery) et Within, une collaboration avec le pianiste montréalais Chilly Gonzalez.

Leur ultime long-jeu a vu le jour en 2013 et s'est vu remettre le Grammy du meilleur album l'année suivante. Nile Rodgers de Chic, Pharell Williams, Giorgio Moroder et Julian Casablancas du groupe rock The Strokes y faisaient des apparitions remarquées.