Les hivers québécois sont ardus, et vers la fin février, plusieurs d’entre-nous ne sont tout simplement plus capables du froid et de la neige.

Chez certains signes astrologiques, leur personnalité fait en sorte qu’ils préfèrent certaines saisons à d’autres. C’est tout à fait normal! Une personne peut préférer le côté «cosy» de l’automne, d’autres le soleil de l’été, et pour certains, les mois froids sont tout simlpement de la torture.

Vous allez reconnaître ces gens grâce à leurs posts Instagram #throwback à leur dernier voyage dans le Sud, à leur magasinage en ligne de bikinis et au fait qu’ils ont déjà sorti leur manteau et leurs botillons de printemps, même s'il est trop tôt.

Voici donc les 4 signes astrologiques qui ne sont plus capables de l’hiver:

4. Cancer

Les Cancer aiment passer du temps à la maison, mais pas à ce point-là! Pour eux, l’hiver est synonyme de party de Noël et de chalet en famille, pas d’isolement total et absolu... Les gens de ce signe risquent de commencer à avoir peur de devenir des hermites avant que le printemps n’arrive.

3. Balance et Gémeaux ex æquo

Les Balance et les Gémeaux sont parmi les signes astrologiques les plus sociables du zodiaque. Signe d’air, ils ont besoin d’espace et de liberté pour parler, sociabiliser et découvrir de nouvelles personnes. L’hiver, puisqu'il limite nos déplacements, n’est pas leur moment favori de l’année, au contraire!

2. Scorpion

Les Scoprion sont des éponges de sensibilité. Les gens de ce signe sont très affectés par la température et peuvent se sentir déprimés lors des journées courtes et froides de l’hiver. Ils ont hâte de pouvoir aller se ressourcer dans la nature ou entre amis avec une température plus clémente!

1. Sagittaire

Quelqu’un est surpris? Les Sagittaire veulent explorer et s’amuser, ils ne veulent pas que la température décide de leur avenir. Surtout cette année, avec la pandémie qui empêche de voyager, les Sagittaire n’en peuvent plus d’attendre que le soleil se pointe le bout du nez.

Tenez bon, c'est presque fini!

