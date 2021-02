Messieurs, vous avez échoué au «center of gravity challenge»? C’est normal

Partager







Vous avez sûrement vu passer le «balance challenge» ou le «center of gravity challenge» sur TikTok. L'idée, c'est de se filmer avec une personne de sexe opposé, de se placer à quatre pattes et de mettre ses mains l’une après l’autre dans son dos. L’homme s’écrase généralement au sol, alors que la femme reste en équilibre. Ça fait mal à l’orgueil masculin, mais il y aurait une raison scientifique. On vous explique.

Dans une vidéo cumulant 1,9 million de vues sur TikTok, un utilisateur du nom de Jason.Rachel s’est filmé en train de tomber lourdement sur sa mâchoire (ouch!) en tentant de réaliser le challenge. À ses côtés, sa conjointe réussit le défi sans problème.

«Oh, est-ce que ça va», demande la jeune femme, sur un ton inquiet. Heureusement, les deux s’esclaffent et il ne semble pas avoir de blessures graves.

D’autres couples ont essayé le défi, et le résultat reste sensiblement le même: les hommes s'écrasent au sol à la fin de la vidéo, alors que leur partenaire féminine s’esclaffe, toujours en équilibre.

Question de gravité... et de masse

Plusieurs utilisateurs ont évidemment pris d'assaut la section des commentaires pour percer le secret derrière cette expérience. Pour certains, il s’agit de la «force physique de la personne» ou de la «position» des deux participants.

Ce n’est pas le premier défi de ce genre sur TikTok à faire l'objet d'investigations. En 2019, on se souviendra du «chair challenge», un défi qui consistait à lever une chaise la tête appuyée sur le mur, les pieds distancés. Encore une fois, seules les femmes étaient capables de le réussir.

Le professeur de science et blogueur Jeremy Johnson avait fourni une explication. Ça s’explique par la position du centre de masse, un point imaginaire qui concentre la masse ou le poids d’un corps. Le centre serait plus bas chez les femmes que chez les hommes.

«Le centre de masse de la plupart des filles est plus bas, jusqu'aux hanches, tandis que le centre de masse chez les garçons est beaucoup plus élevé. Par conséquent, pour la plupart des filles, le centre de gravité une fois penché au-dessus de la chaise est au-dessus de leurs pieds, tandis que le centre de gravité de la plupart des garçons est au-dessus de la chaise», explique le vulgarisateur aussi connu sous le nom de SciOnTheFly sur YouTube.

Selon une recherche publiée en 2010, la position du centre de gravité de la femme est de 8% à 15% plus basse que celle de l’homme. À part de servir à bien paraître dans des vidéos virales, cette différence apparue avec l’évolution humaine a un impact sur l’agilité des femmes, en plus de leur permettre d’avoir une meilleure stabilité, notamment pour la grossesse.

Donc, avant de vous écrouler inutilement au sol sur TikTok, rappelez-vous, messieurs, que les femmes ont un avantage sur vous! C’est scientifique.