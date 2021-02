15 choses à savoir sur Charles, Rosalie et Zara, les candidats en danger à Star Académie

Partager







Ce mardi 23 février lors de la quotidienne de Star Académie, 3 candidats ont appris qu’ils étaient en danger cette semaine : Charles, Rosalie et Zara.

Joël Lemay / Agence QMI

Les 3 Académiciens avaient été placés en évaluation suite au Variété du dimanche 21 février en compagnie d’Annabel et Matt. Ces deux derniers s’en sont sortis.

Charles, Rosalie et Zara devront donc performer en solo ce dimanche le 28 février pour tenter d'être sauvé par le vote du public, ou encore celui du corps professoral.

Pour apprendre à les connaître un peu plus, voici donc 15 choses à savoir sur les 3 candidats en danger cette semaine à Star Académie :

Charles Kamoun - 27 ans, Québec

Son ancien.ne Académicie.ne préféré.e : Mélissa Bédard. Il l’adore!

Sa chanson d’audition : Il a chanté Impossible de James Arthur en audition puisque c’est une chanson importante pour sa copine et lui.

Son «crush» célébrité : Lara Fabian! Charles admire particulièrement sa carrière, sa voix et sa conciliation famille-travail.

Son icône de style : Jhay Cortez.

L’artiste avec qui il rêverait de collaborer : Vianney.

Rosalie Ayotte - 19 ans, Saint-Tite

Son ancien.ne Académicie.ne préféré.e : Mélissa Bédard. Rosalie admire sa voix incroyable qui peut atteindre des notes très graves.

Sa chanson d’audition : En audition, Rosalie a chanté sa propre composition Bibliothèque pour montrer qui elle était réellement.

Son «crush» célébrité : Pierre Lapointe, pour ses textes et sa musique.

Son icône de style : Les Soeurs Boulay.

L’artiste avec qui elle rêverait de collaborer : Klô Pelgag.

Zara Sargsyan - 16 ans, Montréal

Son ancien.ne Académicie.ne préféré.e : Marie-Élaine Thibert.

Sa chanson d’audition : Zara a chanté sa composition Jealous of the Moon en audition. Elle décrit cette chanson comme une métaphore sur l’industrie de la musique.

Son «crush» célébrité : Johnny Depp.

Son icône de style : Elle n’en a pas! Zara préfère s’habiller comme elle le veut.

L’artiste avec qui elle rêverait de collaborer : Il y en a plusieurs, Zaz, Diana Krall, Charlotte Cardin, Paul McCartney, Stevie Wonder et Sting.

Retrouvez Charles, Rosalie, Zara et les autres Académiciens du lundi au jeudi, à 19 h 30, pour les émissions quotidiennes, et le dimanche à 19 h pour le variété sur les ondes de TVA et en ligne sur TVA+.

