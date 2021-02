Facebook s'entend avec l'Australie et va restaurer les contenus d'information

Partager







Facebook renonce à bloquer les contenus d'information (articles, vidéos d'actualité, etc.) en Australie

Le géant du web s'est entendu à la dernière minute avec le gouvernement australien

L'Australie va adopter une loi obligeant Facebook et Google à payer les médias pour leurs contenus

Facebook renonce à bloquer les contenus d’actualité en Australie après un accord de dernière minute avec le gouvernement au sujet de la loi qui vise à obliger les géants du web (Facebook, Google, etc.) à rémunérer les médias pour leurs contenus.

Le compromis annoncé par le ministre australien des Finances, Josh Frydenberg, signifie que Facebook et Google ne seront pas sanctionnés s’ils concluent certains accords avec des médias locaux pour payer les informations. Un délai de deux mois leur a été octroyé pour négocier ces arrangements et éviter un arbitrage contraignant.

Ainsi, les médias australiens percevront des millions de dollars de Google et Facebook.

«Grâce à ces changements, nous pouvons désormais travailler à poursuivre notre investissement dans un journalisme d’intérêt public et rétablir dans les jours à venir pour les Australiens les informations sur Facebook», a déclaré le directeur général de Facebook Australia, Will Easton.

Quelques heures après l’annonce du compromis, Facebook a révélé un premier projet d’accord, avec le puissant groupe australien de médias Seven West.

Un compromis «Raisonnable»

La semaine dernière, Facebook avait bloqué en Australie la publication de liens d’informations provenant de médias locaux ou internationaux en riposte au projet de loi. Plusieurs pages Facebook officielles de services de secours avaient été involontairement affectées.

Google, qui avait un temps menacé de suspendre son moteur de recherche en Australie, avait accepté la semaine dernière de verser des «sommes significatives» en contrepartie des contenus de groupes de presse australiens dont News Corp. de Rupert Murdoch et Nine Entertainment, les deux principaux.

Dès le départ, les géants du web s’étaient opposés à cette loi destinée à réguler les relations entre des médias traditionnels en grandes difficultés financières et les mastodontes qui dominent internet et captent une part importante des revenus publicitaires.

Ils redoutaient notamment un précédent qui menacerait leur modèle économique. Ils étaient également opposés à ce que ces négociations avec les médias soient obligatoires et que faute d’accord, un arbitre indépendant australien ne tranche.

Des revenus de 210 M$ en 2020

Pour Jean-Hugues Roy, professeur à l’École des médias de l’UQAM, Facebook avait tout intérêt à continuer de permettre le partage de contenus d’information sur ses plateformes. Pourquoi? Parce que ces contenus rapportent chaque année beaucoup d'argent au réseau social.

«C’est à eux de reconnaître - Google, en partie, mais surtout Facebook - que l’information, c’est une des choses qui attirent les gens sur leurs plateformes et que l’information leur amène des revenus, insiste-t-il.

Le spécialiste estime que l'information a permis à Facebook d'engendrer des revenus de 210 millions $ en 2020.

Le Canada devrait-il imiter l'Australie?

Jean-Hugues Roy croit que le Canada aurait tout intérêt à suivre les traces de l'Australie et à forcer les géants du web à financer les médias d’information.

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, travaille justement sur un projet de loi similaire.

L’action de Facebook la semaine passée en Australie a mis de l’avant la nécessité de s’unir pour préserver l'écosystème des médias d'information. J’en ai parlé ce dimanche avec @brianstelter dans l'émission @ReliableSources sur @cnn :https://t.co/yRELXB7Dzd — Steven Guilbeault @ 🏡 (@s_guilbeault) February 22, 2021

La Liberté du web menacée?

Si certaines critiques s'inquiètent de voir la liberté du web freinée par le projet de loi australien, les avantages de l'adption d'une telle loi dépassent largement les inconvénients, croit M. Roy.

«Il y a plusieurs personnes qui critiquent l’approche australienne en disant qu’elle va à l’encontre des valeurs fondamentales du web, le fait qu’il faut que ça reste libre, le fait que ça reste ouvert», explique le professeur.

«Mais il y a d’autres valeurs en même temps, celles de l’information, du droit du public à l’information, et pour moi, c’est supérieur aux valeurs du web, poursuit-il. Je pense que la loi australienne, sa finalité, c’est de favoriser la poursuite de l’information, du financement de l’information. Et ici, le bénéfice est plus grand à long terme pour le public.»