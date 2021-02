Bonne chance pour aller au cinéma durant la relâche

Partager







Les billetteries en ligne des cinémas populaires de Montréal ne dérougissent pas à deux jours de la réouverture des salles partout au Québec.

La billetterie du Cinéma Beaubien semble avoir du mal à répondre à la demande. «Il y a actuellement un nombre élevé de transactions en ligne sur notre site. Merci de réessayer plus tard», indique un message à l’accueil du cinemabeaubien.com.

Capture d'écran La page d'accueil du cinéma Beaubien propose aux cinéphiles de revenir à un moment moins achalandé.

Préparez-vous à appuyer sur «cmd + R» pour rafraîchir la page et espérer réserver votre place à temps pour le 26 février... et la semaine de relâche.

Pour les deux autres cinémas indépendants de Montréal, Cinéma du Musée et du Parc, il était possible de réserver des places, mercredi après-midi. Un certain nombre de billets semblait toujours disponible.

Au moment de faire son choix, certaines salles affichaient entre 200 et 80 places toujours disponibles. Mais impossible de savoir si ces places sont toutes disponibles ou si certaines devront être condamnées.

Capture d'écran La billetterie en ligne des cinémas indépendants Beaubien, du Parc et du Musée n'indique pas clairement quels sièges sont condamnés au moment de faire un choix, mais mercredi, un certain nombre de billets étaient encore disponibles.

À l'occurence, le Cinéplex Odeon du Quartier latin indique clairement où les gens sont assis et quels sièges sont condamnés pour respecter la distanciation sociale. Et on réalise que les places partent vite.

Capture d'écran Une seule personne condamne 10 sièges, en plus de celui qu’elle occupera pour respecter la distanciation sociale.

Pour la semaine de relâche, oubliez les cinémas Guzzo qui n’ouvriront pas leurs portes vendredi. Le propriétaire, Vincent Guzzo, estime que ce n’est pas profitable de rouvrir ses dix établissements si la vente de popcorn est interdite.

À noter que le port du masque est obligatoire pour toute la durée du film et que la vente de collations et de breuvages est interdite.