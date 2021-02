Choisir son rouge à lèvres «nude» selon son teint

Partager







Comment choisir le rouge à lèvre nude parfait? Tout dépend de sa teinte de peau!

Que l’on soit rousse ou brunette, il est possible de dénicher un nu éclatant qui vous donnera une allure de star, mais sans effort! Il est donc temps de dénicher votre «nude» idéal, car c'est un look qui sera toujours tendance.

1. Si tu as la peau hâlée ou matte

L’influenceuse et femme d’affaires Kylie Jenner et la chanteuse Ariana Grande posent souvent devant les caméras maquillées d’un magnifique rouge à lèvres nude, qui se fond parfaitement à leur teint hâlé et leurs cheveux foncés. En effet, pour ce type de carnation, il faut choisir un nu doté d’une touche de pêche ou d’orangé qui fera ressortir la beauté de ton teint bronzé.

Option abordable: Rouge à lèvres liquide mat Superstay Matte Stay Ink de Maybelline dans teinte Driver, 11,99$

Option de luxe : Rouge à lèvres Matte Révolution de Charlotte Tilbury dans la teinte Very Victoria, 39,00$

2. Si tu as un teint olive

Tu as un teint méditerranéen comme la chanteuse Selena Gomez ou Camila Cabello? Si oui, les rouges à lèvres nus aux nuances rosées neutralisent les sous-tons olive et donnent de l’éclat à ton teint. Opte aussi pour les brillants à lèvres et les voiles à lèvres qui donnent un effet de lèvres plus pulpeuses.

Option abordable: Gloss Super Lustrous de Revlon dans la teinte Super Natural, 10,99$

Option de luxe : Rouge Coco de Chanel dans la teinte Cécile, 48,00$

3. Si tu as la peau asiatique

Pour un nu radieux pour les peaux asiatiques, le nu beige est la couleur gagnante. Par exemple, Lana Condor des films To all the boys I’ve loved before et Shay Mitchell (oui, oui, sa mère est originaire des Philippines) de la série Pretty Little Liars les portent à merveille. On peut même décider d’y aller avec un beige plus pâle si l’on porte un maquillage plus prononcé sur les yeux ou un beige plus foncé pour mettre l’accent sur les lèvres.

Option abordable: Rouge à lèvres liquide mat de Sephora Collection dans la teinte Desert Sand, 19$

Option de luxe : Rouge Pure Couture Yves Saint-Laurent, teinte Le Nu, 50,00$

4. Si tu as une peau noire ou métissée

Un mot : tout! Les femmes métissées et afrodescendantes ont le luxe de choisir un nu plus rosé, beige, orangé, mais de là, on ajoute aussi le marron. Pour un look vraiment nu, les rouges à lèvres brun-beige sont un « go-to » incontesté. D’ailleurs, les actrices Vanessa Morgan et Laura Harrier sont des fanatiques du nude marron. Oh et parce que généralement, les femmes noires ont les lèvres naturellement plus pulpeuses, vous pouvez oser les rouges à lèvres mats.

Option abordable: L’Oréal Paris Colour Rich Matte dans la teinte Cutting Edge Cork, 9,99$

Option de luxe : Rouge à lèvres liquide mat de Anastasia Beverly Hills dans la teinte teinte Stripped, 26,50$

5. Si tu as la peau claire ou rousse

Choisir un rouge à lèvres nu pour les blondes et les rousses n’est pas toujours une tâche facile. Il ne faut qu’il soit trop riche ou trop doux, mais juste assez rosé et teinté d’un soupçon d’abricot ou de mauve pour donner l’impression de lèvres légèrement mordues. Comme les actrices Lili Reinhart ou Madelaine Petsch, on favorise les brillants à lèvres pour obtenir un résultat des plus vibrants et naturels possible.

Option abordable: Rouge à lèvre liquide métallique-à-pailleté V.I.P de Annabelle dans la teinte Wild and Mild, 11$

Option de luxe : Rouge Gourmand Les nudes de Lise Watier dans la teinte Croissant, 26,00$

À vous de jouer!

