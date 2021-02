Des enfants renvoyés de leur école à cause du OnlyFans de leur mère

Partager







Une mère de Sacramento, en Californie, affirme que ses trois enfants ont été expulsés injustement de leur école catholique à cause de son compte Onlyfans, selon ce que rapporte CBS13.

Le directeur de l'école de la paroisse Sacred Heart aurait déclaré que la famille n'était plus la bienvenue à l’école et les enfants, qui ont tous moins de 12 ans, n’auraient même pas pu ramasser leurs choses laissées en classe.

La mésaventure de Crystal Jackson, la mère de famille sexy, a débuté il y a environ deux ans, lorsqu’elle a décidé de suivre la recommandation d’un internaute qui lui suggérait de démarrer un compte OnlyFans.

L’Américaine s’est lancée en affaires virtuelles et, plus d’un an plus tard, sous le nom Mme Poindexter, elle gagne jusqu’à 150 000 dollars américains mensuellement grâce à ses photos et vidéos sexy.

Tout allait bien pour Crystal jusqu’à ce que, l'été dernier, un groupe de mamans trouvent son profil et lancent une campagne pour faire expulser ses trois enfants de leur école primaire catholique.

Les mamans révoltées auraient envoyé des enveloppes anonymes au diocèse et à la directrice de l’école, contenant des photos explicites de Mme Jackson.

«Ils voulaient que mes enfants soient renvoyés, alors qu’ils sont innocents dans tout cela», déplore aujourd’hui Jackson.

Dans le courriel envoyé à la famille lundi, l’école explique: «Votre quête apparente de controverse de haut niveau en faveur de votre site pour adultes est en conflit direct avec ce que nous espérons transmettre à nos élèves.»

Rappelons qu’il est tout à fait légal d’avoir une page Only Fans et que l’histoire n’indique bien sûr aucune promotion du site faite par les enfants à l’école. Rien n’indique que les enfants étaient même conscients de la carrière sexy de leur mère.

Le courriel, signé par la directrice de l’école Theresa Sparks, se poursuit: «Nous exigeons donc que vous trouviez une autre école pour vos enfants et que vous n’ayez plus de liens avec la nôtre.»

Mme Jackson assure qu'elle continuera de publier sur son compte OnlyFans. Elle souhaite maintenant envoyer ses enfants dans une autre école catholique, même si elle craint qu'ils soient complètement exclus du diocèse de Sacramento.

