Le Café Pista lance des boîtes de brunch DIY (+ un concours)

Le Café Pista a vraiment le vent dans les voiles, dernièrement. Après avoir remporté quelques prix prestigieux aux Th3rdwave Awards, l’établissement lance une série de boîtes de brunch à savourer la fin de semaine.

Les boîtes de brunch DIY contiennent donc tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner un repas savoureux et profiter pleinement de votre week-end.

Tous les week-ends, le café propose un menu pour deux qui évolue au gré des saisons.

En plus, votre boîte de brunch est presque entièrement compostable ou recyclable. Les contenants en verre qui se trouvent dans la boîte peuvent même être rapportés à l'une des succursales du Café Pista en échange d’une boisson.

La Café Pista et Silo 57 ont décidé de vous gâter et de vous offrir une boîte de brunch pour le week-end des 27 et 28 février.

*Commandez votre boîte avant jeudi midi afin de la recevoir à temps pour le brunch du week-end suivant.

