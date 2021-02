[VIDÉO] François Legault confirme qu’il ne sera pas l’entraîneur du Canadien

Partager







Appelé à réagir au congédiement de Claude Julien, François Legault a confirmé qu’il restera en poste et qu’il ne deviendra pas entraîneur du Canadien.

• À lire aussi: Voici le premier TikTok de Dominique Anglade

• À lire aussi: «Popcorngate»: un fou rire éclate au point de presse de PSPP

«Je vous confirme que je vais rester premier ministre. Il n’est pas question que je devienne coach du Canadien», a-t-il indiqué, sourire aux lèvre, lors de la conférence de presse mercredi matin.

On connaît la passion de M. Legault pour le Tricolore et ç’a donné un drôle de moment.

• À lire aussi: L'entraîneur-chef Claude Julien et Kirk Muller congédiés par le Canadien

«On avait eu un beau début de saison», a-t-il affirmé avant de souligner les contre-performances récentes de l’équipe, entre autres celle contre les Sénateurs d’Ottawa, mardi soir.

«Pourtant, on a une belle équipe, on a des bons joueurs et trois excellentes lignes», a-t-il ajouté.

s

Ailleurs sur le Sac de chips :

s

s