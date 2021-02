10 trucs pour économiser à l’extrême (comme un frugaliste)

Partager







Vous avez probablement entendu parler du mouvement frugaliste, aussi appelé F.I.R.E. (Financial Independence Retire early). Il attire de plus en plus de curieux qui souhaitent épargner au maximum pour prendre leur retraite plus tôt. La formule n’est pas faite pour tous, mais certaines méthodes valent la peine d’être explorées si vous voulez simplement épargner un peu plus qu’à l’heure actuelle.

Si tout bon frugaliste se sert de ses économies pour investir intelligemment, il sait d’abord COMMENT faire des économies. Tout commence avec un bon budget.

Voici donc 10 trucs pour épargner au quotidien

1. Payez vos dettes

C’est la première étape pour épargner et pour vous assurer de ne pas laisser traîner de dettes à haut taux d’intérêt, comme celles de vos cartes de crédit. Les dizaines, voire centaines de dollars d’intérêt à chaque mois pourraient servir à bien d’autres choses dans votre budget. Notre truc: ne vous contentez jamais de ne payer que le solde minimal de votre carte de crédit.

2. Évitez les abonnements mensuels

Netflix, Spotify premium, Apple TV, Amazon Prime, DAZN. Il est si facile de s’abonner à des services de streaming, mais les frais décuplent très rapidement. À quoi bon vous être désabonné du câble si vous payez autant, sinon plus, en divertissement à tous les mois.

3. Cuisinez !

Faire l’épicerie coûte cher, mais bien moins qu’Uber Eats, Door Dash, Skip et les applications de livraison de nourriture à domicile de ce monde. Ça peut sembler très cliché, mais rien de mieux qu’une épicerie et des lunchs pour sauver des précieux dollars.

4. Achetez en gros

Les petites commissions hebdomadaires à la pharmacie peuvent coûter cher à long terme. Si vous achetez les items dont vous avez besoin tous les jours dans un supermarché, vous pourriez épargner considérablement. Papier de toilette, savon, détergent. Vous avez un(e) ami(e) qui a une carte Costco? Encore mieux!

5. Vendez vos biens inutilisés et achetez des bien déjà utilisés

Facebook Market est une mine d’or. Vous avez une vieille PS3 qui traîne dans le fond de votre garde-robe? Vous pourriez facilement avoir 40 $. Vous cherchez un nouveau fauteuil? Vous pourriez facilement sauver 400 $.

6. Faites du couponing

Pour certains, il s’agit d’une véritable passion, pour d’autres, il s’agit d’un cauchemar. La chasse aux coupons-rabais dans les circulaires n’est pas nécessairement l’activité la plus sexy... mais c’est avec des 2 $ de rabais qu’on fait des 1000 $ d’économies.

7. Surveillez votre consommation d’électricité

Si vous demeurez dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un vieil immeuble montréalais, vous savez comme nous que votre facture d’Hydro peut être TRÈS salée. Pour diminuer vos frais, fermez les lumières quand vous n’êtes pas à la maison, réduisez vos périodes de longue réflexion sous la douche, faites votre lavage à l’eau froide plutôt qu’à l’eau chaude, débranchez vos appareils électriques inutilisées puisque même fermés ils consomment.

8. Renégociez vos forfaits cellulaires et internet

Les options sont désormais nombreuses pour vous fournir vos précieux services internet et mobile. Prenez le temps de bien magasiner et de négocier.

9. Prenez votre vélo

Votre destination est trop loin et vous avez absolument besoin de prendre votre voiture? Alors réduisez votre vitesse pour économiser votre carburant. La CAA a plein de bons trucs pour vous ici...

10. Voyagez intelligemment

Épargner ne veut pas dire cesser de voyager. Mais en sous-louant votre propre maison ou logement pendant votre voyage, vous pouvez faire des affaires en or. Que ce soit via Home Exchange, AirBnb ou Couch Surfing, il y a aussi moyen de ne pas dépenser des milliers de dollars en hébergement à l’étranger.

Si vous désirez en savoir davantage sur le mouvement F.I.R.E. et les étapes pour faire partie du mouvement, on vous invite à consulter nos précédents textes sur le sujet.