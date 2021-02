5 choses à savoir sur la députée Catherine Fournier, qui pourrait se présenter à la mairie de Longueuil

Partager







Catherine Fournier, la plus jeune députée à siéger à l'Assemblée nationale, réfléchit à la possibilité de se présenter à la mairie de Longueuil.

La députée de Marie-Victorin, qui siège maintenant comme indépendante, a été approchée pour briguer la mairie de la cinquième ville en importance au Québec, a confirmé jeudi son attaché de presse, Louis-Philip Prévost.

«On n'est pas rendu au point d’en former une équipe», a-t-il toutefois nuancé.

Mercredi, la mairesse actuelle de Longueuil, Sylvie Parent, a annoncé qu’elle ne briguerait pas un nouveau mandat.

Voici cinq choses à savoir sur Catherine Fournier

C'est la plus jeune députée de l’histoire du Québec

En 2016, elle fait une entrée remarquée à l'Assemblée nationale après avoir été élue dans la circonscription de Marie-Victorin (qui était représentée par Bernard Drainville) lors d'une élection partielle. À 24 ans, elle devient la plus jeune femme députée de l'histoire du Québec, devançant Elsie Lefebvre, qui avait été élue en 2004 à l’âge de 25 ans.

Si elle devait être élue à la mairie de Longueuil, il y a fort à parier qu'elle deviendrait, à 29 ans, la plus jeune mairesse d’une grande ville au Québec.

Elle siège comme députée indépendante

En 2019, Mme Fournier claque la porte du Parti québécois, quelques mois après sa réélection. Elle annonce qu'elle siégera comme indépendante à l'Assemblée nationale et affirme que le PQ n'est plus le bon véhicule pour faire l'indépendance du Québec.

Après son départ, le PQ devient la troisième opposition à l'Assemblée nationale, derrière le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS).

Elle a lancé un nouveau mouvement souverainiste

Quelques mois après avoir claqué la porte du PQ, Catherine Fournier lance un nouveau mouvement souverainiste, qui s'accompagne d’un livre, Ambition Québec.

L'objectif de ce mouvement est d'«élargir la coalition» et de «rallier les générations qui n’ont jamais pu se prononcer sur l’avenir du Québec».

Elle veut réglementer les algorithmes des réseaux sociaux

En septembre 2020, elle propose une motion, adoptée à l’unanimité par les élus de l'Assemblée nationale, visant à réglementer les algorithmes des médias sociaux et à prévenir l'amplification des fausses nouvelles sur ces plateformes.

«Ce n'est pas normal qu'on laisse des citoyennes et des citoyens s'autoradicaliser sans rien faire. Ce n'est pas normal qu'on laisse la viralité des contenus désinformer massivement la population sans rien faire. Ce n'est pas normal qu'on laisse des ados développer de graves problèmes d'anxiété sans rien faire», dénonce Catherine Fournier.

Elle est pour la gratuité des produits menstruels dans les écoles

En 2020, elle propose une motion, encore une fois adoptée à l’unanimité par l'Assemblée nationale, demandant au gouvernement du Québec d'étudier la possibilité de rendre les produits menstruels accessibles gratuitement dans les établissements publics, notamment dans les écoles.

«Ce sont des sommes marginales dans les budgets et il y a la question de l’égalité des femmes à prendre en compte. J’espère qu’on ne sera pas dans les retardataires, mais qu’on va rattraper les avant-gardistes», soutient-elle.