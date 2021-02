Army of the Dead: un premier teaser du prochain film de Zack Snyder sur Netflix [VIDÉO]

Partager







On n’a pas fini d’entendre le nom de Zack Snyder cette année. Netflix dévoile un court teaser du prochain projet du réalisateur: Army of the Dead, un film post-apocalyptique de braquage. Le film paraîtra le 21 mai.

• À lire aussi: Justice League: Zack Snyder n’a pas vu la version de Joss Whedon et n’est pas payé pour la «Snyder Cut»

Army of the Dead raconte l’histoire d'un homme qui recrute un groupe de mercenaires pour réussir un braquage ultime à Las Vegas, au milieu d'une apocalypse zombie.

La distribution est composée de grands noms: Dave Bautista (Guardians of the Galaxy, Stuber), Omari Hardwick (Kick-Ass), Tig Notaro (Instant Family), Hiroyuki Sanada (Westworld), Raul Castillo (Vida), Nora Arnezeder (Origin), Matthias Schweighöfer (The Manny), Samantha Win (Wonder Woman), Rich Cetrone (Thor) et Garrett Dillahunt (Fear the Walking Dead).

Selon Variety, Army of the Dead avait été annoncé pour la première fois en 2008, en tant que suite du film de 2004 Dawn of the Dead, avec Universal Studios et Warner Bros. Cependant le projet n'a pas démarré et a été acquis par Netflix en janvier 2019.

Le film paraîtra le 21 mai prochain sur la plateforme de diffusion Netflix.

