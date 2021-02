Bridgerton sort de la «merch» qui saura plaire à tous les fans de la série

Partager







Si vous aimez porter des vêtements qui vous rappellent vos séries favorites, cette collection Bridgerton est pour vous!

• À lire aussi: Ce produit pour les lèvres à 11$ permet de recréer le look de Daphne Bridgerton

Netflix et la marque Phenomenal ont collaboré pour dévoiler une minigamme de chandails inspirés de la série à succès Bridgerton.

La marque Phenomenal a pour mission de donner une voix aux femmes, alors des citations des personnages féminins de la série ont été choisies pour les chandails. On peut y lire «Dear reader», «I Wish to be Entertained», et plus encore.

Via Phenomenal

Via Phenomenal

Ce sont les morceaux parfaits à porter en attendant patiemment la saison 2 de Bridgerton!

De plus, les teintes de jaune, lilas et blanc nous plongent directement dans l’ambiance romantique de l’époque de la Régence anglaise.

La minicollection comprend un coton ouaté avec une capuche, ainsi que des chandails à manches longues de style «crewneck». Ils sont offerts dans les grandeurs XS à 3XL au prix de 60$ US, donc environ 75$ en argent canadien.

Via Phenomenal

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site de Phenomenal pour précommander les morceaux qui seront envoyés durant la semaine du 13 mars.

On adore!

Ne manquez pas nos dernières vidéos: On a fouillé dans le YouTube de Gabrielle Marion

s

Le Cecil Hotel : L'hôtel maudit de Los Angeles

s

23 stars qui ont changé de tête en 2020